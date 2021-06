Ambasadorul Greciei în vizită de prezentare la Patriarhia Română

În ziua de miercuri, 9 iunie 2021, la Reşedinţa Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa Sofia Grammata, ambasadorul Greciei la Bucureşti.

La începutul întrevederii, Patriarhul României a apreciat bogata experiență diplomatică a Excelenței Sale şi i-a urat succes în misiunea sa în țara noastră. În acest context, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a exprimat şi cu acest prilej recunoştinţa Bisericii Ortodoxe Române pentru bursele pe care Biserica Ortodoxă a Greciei le acordă tinerilor studenţi din România, în centrele universitare din Atena şi Tesalonic.

Doamna ambasador a mulţumit pentru primire şi a menţionat că, în perioada de când se află în misiune diplomatică în România, a remarcat rolul central pe care Biserica Ortodoxă Română îl are în societatea românească şi a menţionat contribuţia Ortodoxiei în afirmarea valorilor spirituale, inclusiv în privinţa importanţei familiei tradiţionale.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat bunele relații tradiționale dintre români şi greci şi a subliniat importanţa cunoaşterii culturii bizantine, ca moştenire comună, în domenii precum iconografia şi muzica bisericească. În continuare, Patriarhul României a arătat că, în contextul provocărilor societăţii contemporane, când lumea întreagă a fost afectată atât de grav de pandemia cauzată de noul coronavirus, este necesară cultivarea comuniunii, a solidarităţii concrete în familie şi în relaţie cu cei aflaţi în suferinţă. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română a contribuit activ la depăşirea multor dificultăţi, generate de pandemie, prin implicarea clerului şi a credincioşilor din parohii, în special a tinerilor voluntari, exprimând astfel solidaritatea Bisericii cu cei afectaţi de consecinţele pandemiei.

În încheiere, a fost exprimată speranţa că legăturile frăţeşti dintre cele două popoare şi Biserici Ortodoxe surori din România şi Grecia vor continua să se dezvolte pentru binele comun.

Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități bisericești externe al Patriarhiei Române

***

„Biserica Ortodoxă, limanul salvator pentru creştinii încercaţi de pandemie”

Excelența Sa Sofia Grammata, ambasadorul Greciei în România, şi‑a exprimat bucuria şi recunoştinţa faţă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, pentru primirea la Reşedinţa Patriarhală şi a subliniat faptul că ceea ce leagă poporul român de cel grec este tocmai Ortodoxia. „Doresc să‑mi exprim marea mea recunoştinţă faţă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru primire, având totodată cele mai bune gânduri şi doriri de bine faţă de poporul român dreptcredincios. Astăzi a fost o zi mare pentru mine şi pentru Ambasada Greciei, deoarece am avut marea şansă şi bucurie de a mă întâlni cu Patriarhul României. După cum am afirmat şi în cadrul întrevederii cu Preafericirea Sa, am avut astăzi şansa de a mă întâlni cu conducătorul societăţii româneşti. În multele interviuri pe care le‑am dat de la sosirea mea în România am fost întrebată care ar fi caracteristica principală a poporului grec şi a poporului român. Şi ceea ce îmi vine întotdeauna în minte ca prim răspuns la această întrebare este faptul că atât grecii, cât şi românii suntem două popoare ortodoxe”, ne‑a declarat ambasadorul Greciei în România.

Totodată, Sofia Grammata a reliefat că în timpul pandemiei, Biserica Ortodoxă a fost ca un liman salvator pentru toţi cei care au trecut prin momente dificile: „Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute în toate activităţile din viaţa noastră de zi cu zi, mai ales în contextul dificultăţilor timpului de acum, în această perioadă de pandemie. Atât în Grecia, cât şi în România, Biserica Ortodoxă a fost acel liman salvator unde au ajuns creştinii care au trecut prin momente dificile din cauza pandemiei. Prezenţa mea aici, la Patriarhia Română, este menită să întărească legăturile culturale dintre Grecia şi România. Aceste legături datează de secole şi ele vor fi întărite în anii ce vin tocmai prin această caracteristică ce ne uneşte, adică Biserica Ortodoxă”.

(Arhid. Ștefan Sfarghie)