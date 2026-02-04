Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
15 ani de la înființarea parohiei românești din Pescara

Un articol de: Eduard Murariu - 04 Feb 2026

Comunitatea ortodoxă românească din Pescara, regiunea Abruzzo, Italia, a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 1 februarie, pentru a celebra 15 ani de la înființarea Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana”.

Acest moment de sărbătoare, celebrat în Duminica Vameșului și a Fariseului, în proximitatea prăznuirii sfinților ocrotitori, a fost marcat prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, la momentul potrivit, diaconul Raffaele Guerra a fost hirotonit întru preot pe seama Paraclisului Episcopal cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, de la Centrul eparhial din Roma.

În cuvântul rostit, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a subliniat că această aniversare este o lucrare a harului lui Dumnezeu, prin jertfa preotului paroh Alin Iarca, protopop al Protopopiatului Abruzzo-Molise, dar și a credincioșilor și tuturor celor care s-au ostenit la întemeierea, consolidarea și dezvoltarea comunității ortodoxe din aceste locuri.

La acest moment de sărbătoare au participat și reprezentanți ai autorităților locale și naționale italiene, printre care Nazario Pagano, deputat în Parlamentul Italian, și Carlo Masci, primarul orașului Pescara, semn al bunei integrări și al respectului de care se bucură comunitatea românească în regiune.

Înființată la 20 ianuarie 2011, parohia din Pescara a evoluat constant, devenind un reper spiritual și cultural pentru românii din Italia. Creșterea numărului de credincioși a dus la extinderea activității pastoral-misionare prin filiile din Penne și Torre dei Passeri, dar și prin inițiative concrete de sprijin, precum catehezele pentru copii și tineri, activități filantropice și evenimente culturale.

 

