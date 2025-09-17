Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântarea Catedralei Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei

Diaspora
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 17 Septembrie 2025

Sâmbătă, 13 septembrie, în ajunul praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit sfințirea cea mică a apei, urmată de slujba Vecerniei unită cu Litia, în Catedrala ortodoxă română din Dublin. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare la redeschiderea lăcașului din Dublin, recent achiziționat și ridicat la rang de Catedrală Episcopală.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat lucrarea minunată a lui Dumnezeu în viața credincioșilor, atunci când Îl chemăm cu credință sinceră și nădejde deplină în ajutorul Său. Totodată, ierarhul a evidențiat că prin mila și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, prin sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin dăruirea credincioșilor din întreaga lume și prin jertfa preoților de la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” și Centrul eparhial „Sfântul Ioan Botezătorul” din Dublin, precum și a tuturor parohiilor din episcopie, s‑a făcut posibilă achiziționarea acestei biserici. Din anul 2005, acest sfânt lăcaș a fost leagănul comunității ortodoxe românești din Dublin, din care au luat ființă mai multe parohii pe întreg cuprinsul Irlandei.

În ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, hramul parohiei și al catedralei, Preasfințitul Părinte Nectarie a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi din eparhie, precum și oaspeți din România. În cadrul slujbei, teologul Cristian Pasere, președintele Asociației Tinerilor Nepsis Ireland și dirijorul Corului eparhial „Sfântul Roman Melodul”, a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama capelei Centrului eparhial „Sfântul Ioan Botezătorul” din Dublin.

La slujbă au participat numeroși credincioși români și irlandezi, precum și reprezentanți ai Ambasadei Române în Irlanda.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa a evidențiat importanța praznicului Înălțării Sfintei Cruci în viața fiecărui creștin, arătând că asumarea crucii este calea sigură spre biruința în Hristos.

 

