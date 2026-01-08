Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Vizita pastorală la Parohia românească „Sfânta Treime” din Los Angeles

Vizita pastorală la Parohia românească „Sfânta Treime” din Los Angeles

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Diaspora
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 08 Ianuarie 2026

La începutul anului 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a desfășurat o serie de vizite pastorale în parohiile ortodoxe românești din sudul Californiei, cu prilejul marilor sărbători.

Astfel, duminică, 4 ianuarie, ierarhul a slujit la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Torrance, marți, 6 ianuarie, de praznicul Botezului Domnului, la Parohia română‑americană „Sfânta Treime” din Los Angeles, iar miercuri, 7 ianuarie, la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Upland, California.

În ziua Bobotezei, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială „Sfânta Treime”, urmată de slujba Sfințirii Mari a apei, împreună cu părintele Constantin Alecse, parohul bisericii, și cu părintele Viorel Vasile Vișovan, preot coslujitor la aceeași parohie.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat semnificația teologică a Aghesmei Mari, subliniind lucrarea ei sfințitoare și vindecătoare în viața Bisericii și a credincioșilor. A urmat rânduiala Sfințirii apei, precum și stropirea bisericii și a credincioșilor prezenți.

Cu acest prilej, credincioșii care s‑au închinat la icoana praznicului Botezului Domnului au primit, din partea Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae, iconițe cu chipul Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Paisie de la Neamț.

 

Citeşte mai multe despre:   vizita pastorala  -   IPS Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi
