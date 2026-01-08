Vizita pastorală la Parohia românească „Sfânta Treime” din Los Angeles

La începutul anului 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a desfășurat o serie de vizite pastorale în parohiile ortodoxe românești din sudul Californiei, cu prilejul marilor sărbători.

Astfel, duminică, 4 ianuarie, ierarhul a slujit la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Torrance, marți, 6 ianuarie, de praznicul Botezului Domnului, la Parohia română‑americană „Sfânta Treime” din Los Angeles, iar miercuri, 7 ianuarie, la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Upland, California.

În ziua Bobotezei, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială „Sfânta Treime”, urmată de slujba Sfințirii Mari a apei, împreună cu părintele Constantin Alecse, parohul bisericii, și cu părintele Viorel Vasile Vișovan, preot coslujitor la aceeași parohie.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat semnificația teologică a Aghesmei Mari, subliniind lucrarea ei sfințitoare și vindecătoare în viața Bisericii și a credincioșilor. A urmat rânduiala Sfințirii apei, precum și stropirea bisericii și a credincioșilor prezenți.

Cu acest prilej, credincioșii care s‑au închinat la icoana praznicului Botezului Domnului au primit, din partea Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae, iconițe cu chipul Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Paisie de la Neamț.