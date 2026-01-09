La începutul anului 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a desfășurat o serie de vizite pastorale în parohiile ortodoxe românești din sudul Californiei,
Botezul Domnului la Roma
De praznicul Botezului Domnului, 6 ianuarie, la Centrul eparhial din Roma, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, se arată pe episcopia‑italiei.it. La momentul rânduit, ierarhul împreună cu soborul au săvârșit slujba Sfințirii Mari a apei. Potrivit tradiției, credincioșii prezenți au fost binecuvântați, au primit Agheasmă Mare spre folos duhovnicesc, precum și sfaturi despre modul în care aceasta se ia în fiecare zi, până la Odovania Bobotezei, și despre felul cum se păstrează în timpul anului.