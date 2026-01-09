Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Botezul Domnului la Roma

Botezul Domnului la Roma

Data: 09 Ianuarie 2026

De praznicul Botezului Domnului, 6 ianuarie, la Centrul eparhial din Roma, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, se arată pe episcopia‑italiei.it. La momentul rânduit, ierarhul împreună cu soborul au săvârșit slujba Sfințirii Mari a apei. Potrivit tradiției, credincioșii prezenți au fost binecuvântați, au primit Agheasmă Mare spre folos duhovnicesc, precum și sfaturi despre modul în care aceasta se ia în fiecare zi, până la Odovania Bobotezei, și despre felul cum se păstrează în timpul anului.

 

