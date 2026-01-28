Cinci decenii de la întemeierea Parohiei „Nașterea Domnului” din München

Parohia ortodoxă românească „Nașterea Domnului” din München, Germania, a marcat sâmbătă, 24 ianuarie, împlinirea a 50 de ani de la înființare prin săvârșirea Sfintei Liturghii la care au participat numeroși credincioși și invitați din țară și din diasporă. Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. Alături de cei doi ierarhi, s‑au rugat părintele Alexandru Nan, protopopul Bavariei de Nord, părintele paroh Nicolae Canciu, precum și alți slujitori de la parohii din Bavaria și din România.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sosit în Germania, de la București, pentru a transmite credincioșilor din capitala Bavariei binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a arătat că istoria parohiei este o mărturie vie despre credința și curajul celor care au întemeiat‑o, iar încrederea lor în purtarea de grijă a lui Dumnezeu continuă să rodească binecuvântare pentru generațiile următoare. Cu ocazia jubileului, au fost exprimate mulțumiri și aprecieri pentru toți cei care au susținut parohia de‑a lungul timpului, întemeietori, preoți parohi, consilieri, binefăcători și enoriași, precum și pentru Bisericile din München, în special pentru comunitatea vechi‑catolică ce a oferit parohiei spațiul de slujire în Biserica „Sfântul Willibrord” timp de cinci decenii. Manifestarea jubiliară s‑a încheiat cu rugăciuni de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate de‑a lungul acestor cinci decenii.

Sărbătoarea a continuat duminică, 25 ianuarie, la Centrul Bisericesc Românesc din München, unde cei doi ierarhi au slujit din nou, Episcopul‑vicar patriarhal transmițând binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. După Sfânta Liturghie, copiii din comunitate au participat la o activitate catehetică organizată de părintele Petru Deaconu și de echipa de cateheți implicați în proiectul „Ora de religie”, în cadrul Concursului Național Catehetic 2026. Cei mici au fost împărțiți pe grupe de vârstă, primind explicații potrivite pentru înțelegerea credinței lor, într‑o atmosferă caldă și interactivă.

În cursul după‑amiezii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a vizitat Așezământul Bisericesc Românesc din München, apreciind frumusețea și calitatea lucrărilor și numindu‑l „un veritabil centru românesc ortodox în diasporă”, se arată pe site‑ul mitropolia‑ro.de.

Parohia ortodoxă românească „Nașterea Domnului” din München a fost înființată în 1976 de părintele prof. dr. Mircea Basarab, cu binecuvântarea Patriarhului Justinian Marina.