Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Episcopul Spaniei și Portugaliei în mijlocul românilor din Manresa

Episcopul Spaniei și Portugaliei în mijlocul românilor din Manresa

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Diaspora
Un articol de: Eduard Murariu - 10 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s‑a aflat duminică, 8 februarie, în Parohia ortodoxă română „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din Manresa, Spania. Aici, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, cu ocazia împlinirii a 15 ani de slujire ai părintelui Costinel Purcărea în această parohie, conform obispadoortodoxo.es.

Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Aurel Bundă, protopop al Protopopiatului Catalunya I; părintele paroh Costinel Purcărea; arhid. Spiridon Burlacu, consilier eparhial, și arhid. Lucian Crașovan.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină semnificațiile duhovnicești ale Pildei Întoarcerii fiului risipitor: „Una dintre cele mai frumoase pilde spuse de Mântuitorul Iisus Hristos este cunoscută în Biserica Ortodoxă sub acest nume, deși mai potrivit ar fi să o numim «Pilda tatălui iubitor». De obicei, atenția cade asupra fiului care pleacă de acasă, își cere partea de avere și o risipește într‑o țară îndepărtată. Rămas fără nimic și lovit de foamete, ajunge să păzească porci - o mare umilință pentru un evreu. Dorind să mănânce din hrana porcilor și neprimind nimic, «își vine în fire» și hotărăște să se întoarcă la tatăl său nu ca fiu, ci ca argat. Totuși, întoarcerea lui nu este motivată de pocăință adâncă, ci de foame. Cu toate acestea, tatăl îl vede de departe, aleargă în întâmpinarea lui, îl îmbrățișează și îl primește din nou ca fiu, îmbrăcându‑l în haina cea scumpă - simbol al harului lui Dumnezeu. Aceasta arată că Dumnezeu nu Se rupe niciodată de om, chiar dacă omul se desparte de Dumnezeu”.

În semn de apreciere pentru toată întreaga activitate, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei i‑a oferit părintelui paroh Costinel Purcărea Ordinul „Crucea Sfântului Apostol Iacov cel Mare”, iar preotesei Ordinul „Sfântul Apostol Iacov cel Mare”.

La final, părintele paroh i‑a mulțumit, în numele comunității, Preasfințitului Părinte Episcop Timotei pentru slujire și binecuvântare.

Citeşte mai multe despre:   PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Binecuvântare pentru credincioșii români din Madrid Diaspora
    Binecuvântare pentru credincioșii români din Madrid

    Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Catedrala Episcopală din Madrid, Spania. Din sobor au făcut parte părintele protosinghel Macarie Bărgăvanu, eclesiarhul lăcașului și consilier eparhial; părintele protosinghel Efrem Ceau­șu; părintele arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial; părintele arhidiacon Ioanichie Oproae, secretar eparhial; părintele arhidiacon Nicolae Bălan și părintele arhidiacon Ionuț Pîrlea, conform obispadoortodoxo.es. 

    05 Feb, 2026
  • 15 ani de la înființarea parohiei românești din Pescara Diaspora
    15 ani de la înființarea parohiei românești din Pescara

    Comunitatea ortodoxă românească din Pescara, regiunea Abruzzo, Italia, a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 1 februarie, pentru a celebra 15 ani de la înființarea Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana”.

    04 Feb, 2026
TOP 6 Diaspora