Episcopul Spaniei și Portugaliei în mijlocul românilor din Manresa

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s‑a aflat duminică, 8 februarie, în Parohia ortodoxă română „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din Manresa, Spania. Aici, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, cu ocazia împlinirii a 15 ani de slujire ai părintelui Costinel Purcărea în această parohie, conform obispadoortodoxo.es.

Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Aurel Bundă, protopop al Protopopiatului Catalunya I; părintele paroh Costinel Purcărea; arhid. Spiridon Burlacu, consilier eparhial, și arhid. Lucian Crașovan.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină semnificațiile duhovnicești ale Pildei Întoarcerii fiului risipitor: „Una dintre cele mai frumoase pilde spuse de Mântuitorul Iisus Hristos este cunoscută în Biserica Ortodoxă sub acest nume, deși mai potrivit ar fi să o numim «Pilda tatălui iubitor». De obicei, atenția cade asupra fiului care pleacă de acasă, își cere partea de avere și o risipește într‑o țară îndepărtată. Rămas fără nimic și lovit de foamete, ajunge să păzească porci - o mare umilință pentru un evreu. Dorind să mănânce din hrana porcilor și neprimind nimic, «își vine în fire» și hotărăște să se întoarcă la tatăl său nu ca fiu, ci ca argat. Totuși, întoarcerea lui nu este motivată de pocăință adâncă, ci de foame. Cu toate acestea, tatăl îl vede de departe, aleargă în întâmpinarea lui, îl îmbrățișează și îl primește din nou ca fiu, îmbrăcându‑l în haina cea scumpă - simbol al harului lui Dumnezeu. Aceasta arată că Dumnezeu nu Se rupe niciodată de om, chiar dacă omul se desparte de Dumnezeu”.

În semn de apreciere pentru toată întreaga activitate, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei i‑a oferit părintelui paroh Costinel Purcărea Ordinul „Crucea Sfântului Apostol Iacov cel Mare”, iar preotesei Ordinul „Sfântul Apostol Iacov cel Mare”.

La final, părintele paroh i‑a mulțumit, în numele comunității, Preasfințitului Părinte Episcop Timotei pentru slujire și binecuvântare.