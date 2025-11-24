Hramul Catedralei Episcopale Ortodoxe Române din Madrid

Data: 24 Noiembrie 2025

Hramul Catedralei Episcopale Ortodoxe Române „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Madrid, Spania, a fost sărbătorit duminică, 23 noiembrie. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, conform obispadoortodoxo.es.

Împreună cu cei trei ierarhi a slujit și un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele protos. Macarie Bărgăvanu, eclesiarh al Catedralei Episcopale și consilier eparhial; părintele protos. Efrem Ceaușu; arhid. Spiridon Burlacu, consilier eparhial; precum și alți clerici. La slujbă au fost prezenți Raluca‑Maria Mihăilă, însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei României în Regatul Spaniei; Florea‑Tiberiu Trifan, consul general; Laviniu Enii, ministru consilier; Ionuț Urs, consul.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în cuvântul de învățătură, a propus spre meditație câteva aspecte cu privire la pericopa evanghelică a zilei, Pilda bogatului căruia i‑a rodit țarina (Luca 12, 16‑21): „Bogatul din Evanghelie a fost numit nebun pentru că și‑a așezat viața doar pe acumulare și pe plăceri. Dacă ne definim prin ceea ce avem, ce mai rămâne din noi atunci când pierdem? De aici vin multe stări de neliniște și depresie. Cineva spunea inspirat: «Atât ai, cât dai». Când poți dărui, tu ești stăpân pe ceea ce ai; când nu poți, lucrurile te stăpânesc pe tine. Dumnezeu ne cheamă la mai mult: să trăim ca oameni, ca suflete, nu doar ca ființe care mănâncă și se odihnesc. Prietenia, generozitatea, omenia, acestea ne ridică, nu consumul”.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei a adresat un cuvânt de mulțumire și încurajare duhovnicească tuturor celor prezenți: „Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne‑a învrednicit să slujim împreună, în această duminică, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală, cinstind Intrarea Maicii Domnului în biserică. Deși sărbătoarea este la 21 noiembrie, o prăznuim duminica, pentru ca mulți dintre frățiile voastre, care nu pot veni în timpul săptămânii, să se poată bucura de ea. Mulțumim Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a răspuns invitației făcute încă de anul trecut. Cuvântul său de învățătură ne‑a îndemnat să nu luăm decizii pripite, mai ales la mânie, să nu punem etichete imediat, ci să avem răbdare și rugăciune pentru ca Dumnezeu să ne dea gândul cel bun - așa cum și Maica Domnului a cercetat cu discernământ vestea adusă de Arhanghelul Gavriil. Mulțumim tuturor celor care ați participat la slujbă și ați arătat dragoste față de Biserică. Mulțumim Preasfințitului Părinte Teofil de Iberia pentru osteneala misionară din aceste zile, precum și consilierilor și credincioaselor care s‑au implicat cu jertfelnicie în organizarea hramului”. Sărbătoarea s‑a încheiat cu o agapă frățească, la care au fost invitați să participe toți cei prezenți, împărtășind bucuria și comuniunea acestei zile.