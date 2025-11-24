Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Hramul Catedralei Episcopale Ortodoxe Române din Madrid

Hramul Catedralei Episcopale Ortodoxe Române din Madrid

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Data: 24 Noiembrie 2025

Hramul Catedralei Episcopale Ortodoxe Române „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Madrid, Spania, a fost sărbătorit duminică, 23 noiembrie. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, conform obispadoortodoxo.es.

Împreună cu cei trei ierarhi a slujit și un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele protos. Macarie Bărgăvanu, eclesiarh al Catedralei Episcopale și consilier eparhial; părintele protos. Efrem Ceaușu; arhid. Spiridon Burlacu, consilier eparhial; precum și alți clerici. La slujbă au fost prezenți Raluca‑Maria Mihăilă, însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei României în Regatul Spaniei; Florea‑Tiberiu Trifan, consul general; Laviniu Enii, ministru consilier; Ionuț Urs, consul.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în cuvântul de învățătură, a propus spre meditație câteva aspecte cu privire la pericopa evanghelică a zilei, Pilda bogatului căruia i‑a rodit țarina (Luca 12, 16‑21): „Bogatul din Evanghelie a fost numit nebun pentru că și‑a așezat viața doar pe acumulare și pe plăceri. Dacă ne definim prin ceea ce avem, ce mai rămâne din noi atunci când pierdem? De aici vin multe stări de neliniște și depresie. Cineva spunea inspirat: «Atât ai, cât dai». Când poți dărui, tu ești stăpân pe ceea ce ai; când nu poți, lucrurile te stăpânesc pe tine. Dumnezeu ne cheamă la mai mult: să trăim ca oameni, ca suflete, nu doar ca ființe care mănâncă și se odihnesc. Prietenia, generozitatea, omenia, acestea ne ridică, nu consumul”.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei a adresat un cuvânt de mulțumire și încurajare duhovnicească tuturor celor prezenți: „Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne‑a învrednicit să slujim împreună, în această duminică, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală, cinstind Intrarea Maicii Domnului în biserică. Deși sărbătoarea este la 21 noiembrie, o prăznuim duminica, pentru ca mulți dintre frățiile voastre, care nu pot veni în timpul săptămânii, să se poată bucura de ea. Mulțumim Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a răspuns invitației făcute încă de anul trecut. Cuvântul său de învățătură ne‑a îndemnat să nu luăm decizii pripite, mai ales la mânie, să nu punem etichete imediat, ci să avem răbdare și rugăciune pentru ca Dumnezeu să ne dea gândul cel bun - așa cum și Maica Domnului a cercetat cu discernământ vestea adusă de Arhanghelul Gavriil. Mulțumim tuturor celor care ați participat la slujbă și ați arătat dragoste față de Biserică. Mulțumim Preasfințitului Părinte Teofil de Iberia pentru osteneala misionară din aceste zile, precum și consilierilor și credincioaselor care s‑au implicat cu jertfelnicie în organizarea hramului”. Sărbătoarea s‑a încheiat cu o agapă frățească, la care au fost invitați să participe toți cei prezenți, împărtășind bucuria și comuniunea acestei zile.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   Catedrala Episcopală din Madrid  -   PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei  -   PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților  -   PS Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei
Alte articole din Diaspora
  • Sfințirea unei biserici românești din Suedia Diaspora
    Sfințirea unei biserici românești din Suedia

    În ziua praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 8 noiembrie, comunitatea ortodoxă românească din Borås–Olsfors, Regatul Suediei, a trăit un moment istoric: târnosirea bisericii parohiale și Sfânta Liturghie săvârșite de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi veniți din Suedia, Norvegia, Danemarca și România. La slujbă au participat câteva sute de credincioși români, suedezi, danezi și norvegieni.

    11 Noi, 2025
  • Slujiri arhierești în Norvegia și Suedia Diaspora
    Slujiri arhierești în Norvegia și Suedia

    Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s‑a aflat de curând într‑o vizită pastorală în mai multe parohii din partea de nord a Regatului Norvegiei și în capitala Regatului

    06 Noi, 2025
  • Sfințirea bisericii românilor din Schwabach-Roth, Germania Diaspora
    Sfințirea bisericii românilor din Schwabach-Roth, Germania

    Comunitatea ortodoxă românească din Schwabach-Roth, Germania, a participat sâmbătă, 1 noiembrie, la sfințirea bisericii parohiale cu hramurile „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” și „Sfânta Elisabeta”. Slujba de sfințire a bisericii a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu un sobor de preoți și diaconi din Bavaria, marcând finalizarea lucrărilor de transformare a lăcașului de cult, în conformitate cu Tradiția ortodoxă.

    04 Noi, 2025
