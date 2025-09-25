Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Hramul unei parohii românești din Spania

Hramul unei parohii românești din Spania

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Diaspora
Data: 25 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul” din Alcañiz, Spania, care și‑a sărbătorit hramul. Alături de ierarh au slujit părintele Marius Pârvulescu, parohul comunității, și arhidiaconul Casian Nemet. La slujbă a fost prezent Miguel Ángel Estevan Serrano, primarul orașului Alcañiz.

La final, părintele paroh Marius Pârvulescu a adus cuvinte de aleasă recunoștință Preasfințitului Părinte Teofil e Iberia pentru bucuria de a fi împreună la acest ceas de sărbătoare și pentru părinteasca purtare de grijă arătată comunității din Alcañiz, mulțumind, de asemenea, tuturor credincioșilor care, prin prezența și rugăciunea lor, au înfrumusețat prăznuirea hramului bisericii, conform obispadoortodoxo.es.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   PS Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Popas de slujire la românii din Albacete, Spania Diaspora
    Popas de slujire la românii din Albacete, Spania

    Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s-a aflat duminică, 21 septembrie, în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Albacete, Spania. La Sfânta Liturghie, ierarhul a slujit împreună cu părin­tele Gheorghe Cucul, parohul comu­­­ni­tății, și cu arhidiaconul Spiridon Burlacu, cosilier eparhial, conform obispadoortodoxo.es. 

    24 Sep, 2025
  • Misiune cu tinerii la Copenhaga și Stavanger Diaspora
    Misiune cu tinerii la Copenhaga și Stavanger

    În perioada 19-20 septembrie 2025, la Copenhaga, capitala Regatului Danemarcei, s‑a desfășurat întâlnirea tinerelor familii din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu tema: „Familia tânără și

    22 Sep, 2025
TOP 6 Diaspora