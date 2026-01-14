Itinerar pastoral la parohii românești din California

Anul 2026 a început cu mult elan pastoral pentru slujitorii și credincioșii Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. Reînnoind tradiția anilor din urmă, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a vizitat parohiile românești din statul american California cu ocazia praznicului împărătesc al Botezului Domnului și a sărbătorii Soborului Sfântului Ioan Botezătorul.

Itinerarul pastoral a început duminică, 4 ianuarie, la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din orașul Torrance. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de preotul paroh Mihai Cărpenișanu, și a rostit un cuvânt de învățătură. În continuare, a fost săvârșită slujba Sfințirii Mari a apei, urmată de o agapă frățească.

De marele praznic al Botezului Domnului, marți, 6 ianuarie, ierarhul s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfânta Treime” din Los Angeles.

Miercuri, 7 ianuarie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din orașul Upland, alături de acesta rugându-se preotul paroh al comunității, arhimandritul Nicodim Bibarț. Părintele Mitropolit Nicolae a explicat, în cuvântul de învățătură, misiunea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, plecând de la evenimentele menționate în Sfânta Evanghelie după Luca.

Itinerarul pastoral s-a încheiat în zona orașului San Francisco. Mitropolitul Nicolae a poposit la noua Catedrală a Maicii Domnului „Bucuria celor necăjiți”, lăcaș de adăpostește moaștele Sfântului Ioan Maximovici. După închinarea la sfintele moaște, ierarhul s-a îndreptat către Catedrala Rusă Veche din San Francisco, unde a slujit Sfântul Ioan înainte de ridicarea celei noi. Aici, a fost întâmpinat de Preasfințitul Părinte James Corazza, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Ruse de San Francisco (ROCOR), care i-a prezentat istoria sfântului lăcaș.

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Misiunea „Înălțarea Domnului” din Piemont, alături de ierarh rugându-se părintele protopop Teodor Gîrlonța din Sacramento și părintele paroh Gabriel Curpene.