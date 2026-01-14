În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Almendralejo, Spania, informează obispadoortodoxo.es. Alături de ierarh au slujit arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial, și părintele Ion Sîrbu, parohul comunității.
Itinerar pastoral la parohii românești din California
Anul 2026 a început cu mult elan pastoral pentru slujitorii și credincioșii Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. Reînnoind tradiția anilor din urmă, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a vizitat parohiile românești din statul american California cu ocazia praznicului împărătesc al Botezului Domnului și a sărbătorii Soborului Sfântului Ioan Botezătorul.
Itinerarul pastoral a început duminică, 4 ianuarie, la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din orașul Torrance. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de preotul paroh Mihai Cărpenișanu, și a rostit un cuvânt de învățătură. În continuare, a fost săvârșită slujba Sfințirii Mari a apei, urmată de o agapă frățească.
De marele praznic al Botezului Domnului, marți, 6 ianuarie, ierarhul s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfânta Treime” din Los Angeles.
Miercuri, 7 ianuarie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din orașul Upland, alături de acesta rugându-se preotul paroh al comunității, arhimandritul Nicodim Bibarț. Părintele Mitropolit Nicolae a explicat, în cuvântul de învățătură, misiunea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, plecând de la evenimentele menționate în Sfânta Evanghelie după Luca.
Itinerarul pastoral s-a încheiat în zona orașului San Francisco. Mitropolitul Nicolae a poposit la noua Catedrală a Maicii Domnului „Bucuria celor necăjiți”, lăcaș de adăpostește moaștele Sfântului Ioan Maximovici. După închinarea la sfintele moaște, ierarhul s-a îndreptat către Catedrala Rusă Veche din San Francisco, unde a slujit Sfântul Ioan înainte de ridicarea celei noi. Aici, a fost întâmpinat de Preasfințitul Părinte James Corazza, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Ruse de San Francisco (ROCOR), care i-a prezentat istoria sfântului lăcaș.
În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Misiunea „Înălțarea Domnului” din Piemont, alături de ierarh rugându-se părintele protopop Teodor Gîrlonța din Sacramento și părintele paroh Gabriel Curpene.