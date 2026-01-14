Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Itinerar pastoral la parohii românești din California

Itinerar pastoral la parohii românești din California

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Diaspora
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 14 Ianuarie 2026

Anul 2026 a început cu mult elan pastoral pentru slujitorii și credincioșii Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. Reînnoind tradiția anilor din urmă, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a vizitat parohiile românești din statul american California cu ocazia praznicului împărătesc al Botezului Domnului și a sărbătorii Soborului Sfântului Ioan Botezătorul.

Itinerarul pastoral a început duminică, 4 ianuarie, la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din orașul Torrance. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de preotul paroh Mihai Cărpenișanu, și a rostit un cuvânt de învățătură. În continuare, a fost săvârșită slujba Sfințirii Mari a apei, urmată de o agapă frățească.

De marele praznic al Botezului Domnului, marți, 6 ianuarie, ierarhul s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfânta Treime” din Los Angeles.

Miercuri, 7 ianuarie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din orașul Upland, alături de acesta rugându-se preotul paroh al comunității, arhimandritul Nicodim Bibarț. Părintele Mitropolit Nicolae a explicat, în cuvântul de învățătură, misiunea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, plecând de la evenimentele menționate în Sfânta Evanghelie după Luca.

Itinerarul pastoral s-a încheiat în zona orașului San Francisco. Mitropolitul Nicolae a poposit la noua Catedrală a Maicii Domnului „Bucuria celor necăjiți”, lăcaș de adăpostește moaștele Sfântului Ioan Maximovici. După închinarea la sfintele moaște, ierarhul s-a îndreptat către Catedrala Rusă Veche din San Francisco, unde a slujit Sfântul Ioan înainte de ridicarea celei noi. Aici, a fost întâmpinat de Preasfințitul Părinte James Corazza, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Ruse de San Francisco (ROCOR), care i-a prezentat istoria sfântului lăcaș.

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Misiunea „Înălțarea Domnului” din Piemont, alături de ierarh rugându-se părintele protopop Teodor Gîrlonța din Sacramento și părintele paroh Gabriel Curpene. 

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi
