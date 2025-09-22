Misiune cu tinerii la Copenhaga și Stavanger

Data: 22 Septembrie 2025

În perioada 19-20 septembrie 2025, la Copenhaga, capitala Regatului Danemarcei, s‑a desfășurat întâlnirea tinerelor familii din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu tema: „Familia tânără și viitorul Bisericii”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) al eparhiei și a reunit familii din cele trei regate scandinave - Suedia, Norvegia și Danemarca.

Întâlnirea a debutat vineri, 19 septembrie, la Biserica - Paraclis episcopal din Copenhaga, unde Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Taina Sfântului Maslu. La final, părintele Octavian Horațiu Mureșan (Parohia Helsingborg) a susținut o cateheză pe tema: „Generația de azi și viitorul Bisericii”. Sâmbătă dimineață, 20 septembrie, Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia l-a botezat pe micuțul Matias‑Alexandru, fiul unei tinere familii din comunitate. Slujba s‑a desfășurat în comuniune de rugăciune, alături de preoții, diaconii și credincioșii veniți din diaspora scandinavă. În aceeași zi, ierarhul a susținut conferința pe tema „Tinerele familii în Biserica lui Hristos: continuitate și dăruire”, urmată de un dialog deschis cu participanții. Au fost evidențiate provocările cu care se confruntă atât familia mică, cât și familia mare a Bisericii. Evenimentul s‑a desfășurat sub semnul Centenarului Patriarhiei Române. Copiii și tinerii prezenți au primit daruri din partea Preasfințitului Părinte Macarie, iar atmosfera de comuniune a fost întregită de cinstirea icoanelor Maicii Domnului aflate în Paraclisul episcopal din Copenhaga - „Arătătoarea Căii” și „Alăptătoarea de la Țibleș”.

Duminică, 21 septembrie, PS Părinte Episcop Macarie a liturghisit împreună cu preotul paroh Cristian‑Silviu Comănescu în biserica parohială din Stavanger, pe coasta de vest a Regatului Norvegiei. La final, ierarhul a susținut o cateheză și a purtat un dialog cu cei prezenți, oferind daruri copiilor de la Școala parohială și tinerilor din CTSM - Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”. Întâlnirile de la Copenhaga și Stavanger au întărit legăturile dintre familiile participante, promovând valorile Evangheliei și mărturisirea credinței în contextul contemporan al vieții de familie.