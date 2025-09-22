Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Misiune cu tinerii la Copenhaga și Stavanger

Misiune cu tinerii la Copenhaga și Stavanger

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Diaspora
Data: 22 Septembrie 2025

În perioada 19-20 septembrie 2025, la Copenhaga, capitala Regatului Danemarcei, s‑a desfășurat întâlnirea tinerelor familii din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu tema: „Familia tânără și viitorul Bisericii”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) al eparhiei și a reunit familii din cele trei regate scandinave - Suedia, Norvegia și Danemarca.

Întâlnirea a debutat vineri, 19 septembrie, la Biserica - Paraclis episcopal din Copenhaga, unde Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Taina Sfântului Maslu. La final, părintele Octavian Horațiu Mureșan (Parohia Helsingborg) a susținut o cateheză pe tema: „Generația de azi și viitorul Bisericii”. Sâmbătă dimineață, 20 septembrie, Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia l-a botezat pe micuțul Matias‑Alexandru, fiul unei tinere familii din comunitate. Slujba s‑a desfășurat în comuniune de rugăciune, alături de preoții, diaconii și credincioșii veniți din diaspora scandinavă. În aceeași zi, ierarhul a susținut conferința pe tema „Tinerele familii în Biserica lui Hristos: continuitate și dăruire”, urmată de un dialog deschis cu participanții. Au fost evidențiate provocările cu care se confruntă atât familia mică, cât și familia mare a Bisericii. Evenimentul s‑a desfășurat sub semnul Centenarului Patriarhiei Române. Copiii și tinerii prezenți au primit daruri din partea Preasfințitului Părinte Macarie, iar atmosfera de comuniune a fost întregită de cinstirea icoanelor Maicii Domnului aflate în Paraclisul episcopal din Copenhaga - „Arătătoarea Căii” și „Alăptătoarea de la Țibleș”.

Duminică, 21 septembrie, PS Părinte Episcop Macarie a liturghisit împreună cu preotul paroh Cristian‑Silviu Comănescu în biserica parohială din Stavanger, pe coasta de vest a Regatului Norvegiei. La final, ierarhul a susținut o cateheză și a purtat un dialog cu cei prezenți, oferind daruri copiilor de la Școala parohială și tinerilor din CTSM - Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”. Întâlnirile de la Copenhaga și Stavanger au întărit legăturile dintre familiile participante, promovând valorile Evangheliei și mărturisirea credinței în contextul contemporan al vieții de familie.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
TOP 6 Diaspora