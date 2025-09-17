Parohia ortodoxă românească din Leeds‑Yorkshire și‑a sărbătorit hramul

Duminică, 14 septembrie 2025, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds-Yorkshire, cu prilejul celui de‑al doilea hram al comunității. Cu acest prilej, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe Ioan Alexandru Jeledințan, pe seama Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Londra I, din Protopopiatul Londrei și al Angliei de Est.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a arătat că sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este strâns și tainic legată de înțelegerea Învierii. „Taina Învierii se descoperă tocmai în Cruce, căci Crucea Domnului nostru Iisus Hristos este nedespărțită de Înviere. De aceea înțelegem că, acolo unde este Crucea, acolo se arată și biruința Învierii. Tot sufletul renăscut din apă și din Duh se află între taina Crucii și a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea ne închinăm Crucii, o punem în mijlocul bisericii și ea devine taina ființării noastre, mărturie vie a ceea ce înseamnă cu adevărat creștinismul: dragostea nemărginită răstignită pe Cruce”.

La finalul slujbei, părintele Ciprian‑Petru Nedelcu, parohul bisericii, i‑a mulțumit ierarhului pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură.

Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds este a doua comunitate ortodoxă românească întemeiată în Marea Britanie, înființată în anul 2004 cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Între anii 2020 și 2024, biserica a fost împodobită cu pictură în frescă, iar slujba de sfințire a avut loc anul trecut, la praznicul Înălțării Sfintei Cruci.