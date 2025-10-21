Popas de rugăciune la românii ortodocși din Oslo

Data: 21 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit duminică, 19 octombrie, Dumnezeiasca Liturghie în Parohia românească „Învierea Domnului” și „Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul” din Oslo, capitala Regatului Norvegiei.

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie i‑a îndemnat pe credincioși: „Să ne rugăm pentru tinerii rătăciți, ca Domnul să‑i învieze din moartea păcatului și să‑i aducă la lumina credinței!”

La finalul slujbei, ierarhul a subliniat importanța unității și a comuniunii între credincioșii români și cei norvegieni, evidențiind totodată numărul tot mai mare de convertiți scandinavi. De asemenea, a amintit activitățile desfășurate în cadrul Centrului de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, care contribuie la promovarea valorilor evanghelice în diasporă.

La parohia românească din Oslo funcționează și o școală parohială, coordonată de prezbitera Mădălina Ardelean, sprijinită de voluntari, unde copiii participă la diverse ateliere educative și duhovnicești, menite să îi lumineze și să îi apropie de Hristos.

Preasfințitul Părinte Macarie a binecuvântat tinerii români și norvegieni din cadrul CTSM, purtând un dialog deschis cu aceștia și oferindu‑le răspunsuri la întrebările lor. Copiii prezenți au primit daruri din partea ierarhului, ca semn al dragostei și al grijii părintești.

În acest sfânt lăcaș din Oslo sunt cinstite și icoanele Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și „Alăptătoarea de la Țibleș”, spre care credincioșii se îndreaptă cu evlavie și nădejde.