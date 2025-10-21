Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la românii ortodocși din Oslo

Data: 21 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit duminică, 19 octombrie, Dumnezeiasca Liturghie în Parohia românească „Învierea Domnului” și „Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Halvard Norvegianul” din Oslo, capitala Regatului Norvegiei.

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie i‑a îndemnat pe credincioși: „Să ne rugăm pentru tinerii rătăciți, ca Domnul să‑i învieze din moartea păcatului și să‑i aducă la lumina credinței!”

La finalul slujbei, ierarhul a subliniat importanța unității și a comuniunii între credincioșii români și cei norvegieni, evidențiind totodată numărul tot mai mare de convertiți scandinavi. De asemenea, a amintit activitățile desfășurate în cadrul Centrului de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, care contribuie la promovarea valorilor evanghelice în diasporă.

La parohia românească din Oslo funcționează și o școală parohială, coordonată de prezbitera Mădălina Ardelean, sprijinită de voluntari, unde copiii participă la diverse ateliere educative și duhovnicești, menite să îi lumineze și să îi apropie de Hristos.

Preasfințitul Părinte Macarie a binecuvântat tinerii români și norvegieni din cadrul CTSM, purtând un dialog deschis cu aceștia și oferindu‑le răspunsuri la întrebările lor. Copiii prezenți au primit daruri din partea ierarhului, ca semn al dragostei și al grijii părintești.

În acest sfânt lăcaș din Oslo sunt cinstite și icoanele Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” și „Alăptătoarea de la Țibleș”, spre care credincioșii se îndreaptă cu evlavie și nădejde.

 

