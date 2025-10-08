Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Popasuri de rugăciune la românii din Germania și Suedia

Popasuri de rugăciune la românii din Germania și Suedia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Diaspora
Data: 08 Octombrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a slujit, în perioada 2‑4 octombrie, în parohiile românești din Speyer, Ettlingen și Worms, Germania, săvârșind Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu. Duminică, 5 octombrie, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială din orașul suedez Jönköping, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaș, „Acoperământului Maicii Domnului”.

În Germania i‑a îndrumat pe credincioși și pe tinerii din ATORG, iar în Suedia, pe cei din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) și pe elevii de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Botoșani, care s‑au aflat în mijlocul comunității din Jönköping și au dat răspunsurile la Liturghie, iar la final au susținut un concert cu imnuri psaltice, înfrumusețând sărbătoarea.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Moment de împlinire la Mănăstirea „Buna Vestire”-Rosiers Diaspora
    Moment de împlinire la Mănăstirea „Buna Vestire”-Rosiers

    Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al ­Europei Occidentale și Meridionale; Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, au săvârșit duminică, 5 octombrie, slujba de sfințire a lucrărilor de reînnoire a sfântului lăcaș al Mănăstirii „Buna Vestire”-Rosiers din apropierea Parisului.

    07 Oct, 2025
  • Hramul unei parohii românești din Spania Diaspora
    Hramul unei parohii românești din Spania

    Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul” din Alcañiz, Spania, care și-a sărbătorit hramul. Alături de ierarh au slujit părintele Marius Pârvulescu, parohul comunității, și arhidiaconul Casian Nemet. La slujbă a fost prezent Miguel Ángel Estevan Serrano, primarul orașului Alcañiz.

    25 Sep, 2025
TOP 6 Diaspora