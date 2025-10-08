Popasuri de rugăciune la românii din Germania și Suedia

Data: 08 Octombrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a slujit, în perioada 2‑4 octombrie, în parohiile românești din Speyer, Ettlingen și Worms, Germania, săvârșind Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu. Duminică, 5 octombrie, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială din orașul suedez Jönköping, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaș, „Acoperământului Maicii Domnului”.

În Germania i‑a îndrumat pe credincioși și pe tinerii din ATORG, iar în Suedia, pe cei din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) și pe elevii de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Botoșani, care s‑au aflat în mijlocul comunității din Jönköping și au dat răspunsurile la Liturghie, iar la final au susținut un concert cu imnuri psaltice, înfrumusețând sărbătoarea.