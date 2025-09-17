Se apropie de final reabilitarea bisericii din Borås, Regatul Suediei

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, Parohia românească din Borås, Regatul Suediei, a achiziționat un nou lăcaș de cult, la sfârșitul anului trecut, cu sprijinul Departamentului Românilor de Pretutindeni.

Biserica, monument istoric, ridicată din anul 1916, se află într‑un amplu proces de restaurare, care se apropie de final.

În momentul achiziționării imobilului, acesta era într‑un stadiu avansat de degradare. În acest sens, lucrările de consolidare au început cu sprijinul Parohiei ortodoxe române „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Soborul Sfinților Ierarhi Transilvăneni”, din Regatul Suediei, în luna ianuarie a acestui an. „Pe site‑ul unei agenții imobiliare din Suedia, am văzut anunțul că biserica monument istoric din Borås‑Olsfors a fost scoasă la vânzare. L‑am înștiințat imediat pe părintele paroh Andrei‑Gheorghe Hoha și ne‑am înscris la licitație. Am obținut acest lăcaș datorită faptului că ne‑am prezentat întreaga comunitatea, arătând că acest lăcaș a ajuns într‑o stare avansată de degradare din cauza lipsei închinătorilor, însă noi nu doar că putem renova această biserică, ci o și putem însufleți. O biserică devine vie prin noi, credincioșii. Biserica nu este doar o clădire, ci este inima întregii comunități euharistice”, a declarat Preasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

Părintele Andrei‑Gheorghe Hoha a mulțumit tuturor celor care au contribuit la finalizarea acestui amplu proiect de restaurare. „Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, dorim să aducem mulțumiri Departamentului Românilor de Pretutindeni pentru sprijinul financiar acordat în realizarea proiectului de restaurare a bisericii noastre din Borås, Regatul Suediei, ocrotită de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și de Soborul Sfinților Ierarhi Transilvăneni. Prin intermediul acestui proiect, am reușit să renovăm în totalitate exteriorul bisericii. Ultima renovare capitală a fost realizată în anul 1970, încât acum a fost nevoie de ample lucrări de renovare atât în exterior, cât și în interior”, a spus părintele paroh.