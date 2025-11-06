Slujiri arhierești în Norvegia și Suedia

Data: 06 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s‑a aflat de curând într‑o vizită pastorală în mai multe parohii din partea de nord a Regatului Norvegiei și în capitala Regatului Suediei, aducând binecuvântare și întărire duhovnicească credincioșilor.

Sâmbătă, 1 noiembrie, ierarhul a slujit Sfânta Liturghie în Parohia din Trondheim. Cu acest prilej, a oficiat Taina Sfântului Botez pentru pruncul Teodor‑Emanuel, cel de‑al doilea copil al unei familii ortodoxe norvegiene. În cadrul slujbei, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură, subliniind importanța familiei creștine și a educării copiilor în lumina credinței ortodoxe, precum și frumusețea lucrării lui Dumnezeu, care face să rodească Biserica în ținuturile nordice: „Fiecare Botez este o mărturie a iubirii lui Hristos care luminează sufletele. Bucuria aceasta o simțim astăzi, aici, în Trondheim, unde o familie norvegiană trăiește deplin viața în Hristos alături de alte familii de convertiți, în Biserica noastră”.

La eveniment au participat numeroși credincioși, români și norvegieni și de alte naționalități. Mai mulți tineri norvegieni convertiți la Ortodoxie au dat o frumoasă mărturie de credință, vorbind despre drumul lor către Biserica Ortodoxă și despre sprijinul duhovnicesc primit din partea ierarhului și a preoților în Centrul pentru tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM), care funcționează în cadrul parohiei.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit și slujba Parastasului pentru cei adormiți, pomenind pe toți strămoșii și binefăcătorii comunității, în duh de rugăciune și recunoștință.

În aceeași zi, seara, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit slujba Vecerniei și Taina Sfântului Botez în parohia ortodoxă română din orașul norvegian Molde. Cu acest prilej, ierarhul l-a botezat pe cel de‑al treilea copil al unei familii din comunitate. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, ierarhul a adresat sfaturi și îndemnuri pentru părinți, chemându‑i să‑și crească pruncii în credință, nădejde și iubire jertfelnică și i‑a încurajat pe tinerii din CTSM în misiunea lor. Preasfințitul Părinte Macarie a călătorit de la Trondheim spre Molde, pe uscat și pe apă, pentru a fi aproape de credincioșii din această mică comunitate aflată departe de țară, dar unită în credință și dragoste frățească.

Duminică, 2 noiembrie, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie s‑a aflat pe coasta de nord‑vest a Regatului Norvegiei, unde a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Parohia din Ålesund. Comunitatea parohială, una dintre cele mai dinamice din Regatul Norvegiei, păstorită de preotul Marius‑Cristian Alexe, reunește nu doar credincioși români stabiliți în zonă, ci și mai mulți norvegieni convertiți la Ortodoxie sau care se pregătesc acum să primească Taina Sfântului Botez.

La Sfânta Liturghie, ierarhul le‑a vorbit credincioșilor despre pericopa evanghelică a duminicii - Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr -, subliniind importanța compasiunii, a milosteniei și a trăirii credinței prin fapte.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Macarie a botezat trei prunci din comunitate. După otpust, a urmat un scurt dialog cu tinerii, printre care s‑au aflat și norvegienii convertiți sau aflați în perioada de catehumenat, care au dorit să‑și împărtășească trăirile și să primească răspuns la multele întrebări.

Marți, 4 noiembrie, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit Privegherea de noapte și Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm, fiind înconjurat de tineri din CTSM, care au venit să se roage împreună cu arhipăstorul lor.