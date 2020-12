„Te Deum Laudamus” - trei decenii de promovare a artei corale religioase

S-au împlinit 30 de ani de activitate muzicală a bine cunoscutei Corale bărbătești ortodoxe „Te Deum Laudamus”. Însuflețiți de vremurile noi, de libertate și de schimbările ce au avut loc în societatea românească de după Decembrie 1989, inițiatorii și fondatorii acestei formații corale, clerici ortodocși și artiști lirici, au oferit un nou suflu interpretativ cântului coral religios. Dezideratul major al membrilor corului a fost acela de a înălța laudă lui Dumnezeu prin cântare și de a oferi ascultătorilor bucurie și elevație sufletească, prin dulceața armoniilor.

Pentru realizarea acestui crez de suflet, și-au contopit năzuințele artistice oameni pasionați și iubitori de muzică corală religioasă, care au dorit să ofere publicului bucureștean și tuturor ascultătorilor o muzică de cea mai bună calitate. Membrii fondatori au dorit ca această formație corală să aibă statut juridic, să se constituie și să funcționeze ca asociație nonprofit.

Bazându-mă pe relatările unora dintre membrii fondatori, consemnăm faptul că nucleul coralei s-a coagulat, în luna martie a anului 1990, menționând pe preoții: Florian Paraschiv, Constantin Stoica (†2016), Cristian Deheleanu, Didel Stroe, Valentin Boboiescu. Acestora li s-au adă­ugat: pr. Ion Bănățeanu, președinte al asociației nou-înființate, pr. prof. dr. Nicolae D. Necula (fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, †2017), pr. Constantin Basica, actualul președinte al asociației, pr. Ioan Rădulescu, fost protoiereu al Protoieriei Sectorului 2 (a exercitat rolul de secretar, între anii 1990 şi 1999), pr. Benone Dincă (președinte între anii 1999 şi 2007), preotul Sorin Ilie Cormoș (președinte între anii 2007 şi 2014), numeroși preoți, diaconi, artiști lirici, studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” și ai Universității Națio­nale de Muzică din București, precum și amatori de cântare religioasă.

Dirijor al coralei a fost profesorul Petru Simionescu, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Absolvent al Facul­tății de Teologie și al Conservatorului din Bucu­rești, Petru Simionescu a fost un talentat dirijor, recunoscut de muzicienii și dirijorii consacrați drept unul dintre cei mai instruiți dirijori de cor bisericesc. Vreme de doi ani, cât a deținut conducerea artistică, dirijorul Petru Simionescu s-a preocupat de consolidarea corului cu voci de calitate, de alcătuirea repertoriului predominant ortodox, căruia i-a adăugat și prelucrări folclorice, precum și de organizarea de concerte, atât în locașuri de cult, cât și pe scenele publice. Semnificative sunt: Concertul tradițional de colinde de la Ateneul Român (decembrie 1990), în colaborare cu Corul Madrigal, și cel din luna septembrie a anului 1991, de la Catedrala Catolică „Sfântul Iosif”, desfășurat în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, ediția a XII-a, precum și cele două participări la Festivalul Internațional de Muzică Sacră de la Târgu Mureș (ed. I, 1990, și ed. a II-a, 1991). După retragerea sa, la pupitrul coralei a fost chemat tânărul și talentatul profesor, dirijor și compozitor Valentin Gruescu, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (din anul 2000), personalitate marcantă a vieții muzicale românești și internaționale, cu o activitate complexă în acest domeniu, atât în țară, cât și în străinătate. La acel moment, maestrul Valentin Gruescu desfășura și o bogată activitate didactică la Universitatea Națională de Muzică, în calitate de conferențiar universitar, unde preda cursuri de ansamblu coral și dirijat cor academic și vocal-simfonic, fiind, în același timp, și dirijorul Corului „Ion Cristu Danielescu” din Ploiești și colaborator de cor și orchestră cu filarmonicile și teatrele muzicale ale mai multor centre din țară. Dirijorul Valentin Gruescu și membrii corului au realizat în toamna anului 1992 primele înregistrări audio pe disc de vinil, ce cuprind creații corale și monodii de tradiție bizantină din repertoriul autohton, într-o interpretare muzicală de excepție. Aflat la conducerea artistică între anii 1992 şi 1995, profesorul Valentin Gruescu a îmbogățit paleta repertorială cu noi lucrări muzicale românești, de inspirație bizantină, pe teme libere, cu cântece din repertoriul inter­național, lucrări folclorice și colinde tradiționale. Vom menționa aici câteva participări corale de succes: turneul din Franța (1992), Festivalul Internațional de Muzică Sacră desfășurat la Budapesta (1994) și turneul din Elveția (1995) etc. În toamna anului 1995, consiliul director a încredințat conducerea artistică a coralei preotului Constantin Drăgușin, dirijorul Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, profesor și compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. În scurtul răstimp în care a dirijat Corala „Te Deum Laudamus”, părintele Constantin Drăgușin a adăugat la repertoriul existent noi lucrări corale, unele dintre acestea creații proprii și transcripții pentru cor bărbătesc. În timpul său, au fost înregistrate două CD-uri: Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Colinde tradiționale românești. Dintre concertele și participările artistice ale coralei, amintim concertele de colinde de la Filarmonica din Târgu Mureș (1995, 1996) și participarea la Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian în Catedrala „Sfântul Apostol Andrei” din Galați, cu prilejul împlinirii a șase ani de slujire arhierească ai Înaltprea­sfinției Sale (1996). Menționăm și turneul sus­ținut în toamna anului 1996, la Hanovra-Germania și în comunitățile ortodoxe româ­nești din împrejurimi. În luna februarie a anului 1997, la conducerea coralei a fost chemat maestrul Dan Mihai Goia. Membru al Uniunii Compo­zitorilor și Muzicologilor din România și al Corului Madrigal timp de mai bine de 25 de ani, dirijor adjunct al acestei formații corale, personalitate a vieții muzicale corale românești, dirijorul Dan Mihai Goia desfășura la acea vreme și o bogată activitate didactică la Catedra de dirijat și ­ansamblu coral din cadrul Universității Naționale de Muzică din București. În perioada 2000-2016 (februarie), a fost dirijorul Corului Academic ­Radio. Posedând o îndelungată și bogată expe­riență dirijorală, maestrul Dan Mihai Goia a condus destinele corului până în luna ­octombrie a anului 2009. A desfășurat cea mai prodigioasă activitate concertistică și discografică împreună cu „Te Deum Laudamus”. Având o capacitate selectivă deosebită, iubitor și pasionat al sono­rităților corului bărbătesc, excepțional realizator de programe de concert, înzestrat de Dumnezeu cu un simț muzical desăvârșit, dar și cu o sensibilitate aparte, îndreptată îndeosebi spre sfera muzicii religioase, Dan Mihai Goia a înscris, alături de „Te Deum Laudamus”, o pagină muzicală corală memorabilă în cartea de aur a muzicii corale românești și universale. În timpul său, corul s-a întinerit simțitor, numărul membrilor ajungând la 50, iar uneori chiar depășind această cifră. Mem­brilor mai vechi li s-au adăugat tinere vlăstare. Atrași de frumusețea și strălucirea sono­rităților corului, devenit celebru pe marile scene românești (Sala Radio și Ateneul Român) și din afara granițelor țării, numeroși preoți și diaconi, precum și tineri teologi și conservatori și talentați, și nu numai, și-au unit destinele cu cel al acestui formidabil cor bărbătesc.

În jurul anului 2000, „Te Deum Laudamus” devenise o adevărată școală a cântului coral ­românesc și un model demn de urmat pentru celelalte formații corale bărbătești care se înfiripau la acea vreme. Muzica celebrată de acest cor se afla pe buzele sutelor și miilor de ascultători și admiratori. Consemnăm următoarele participări și turnee: Festivalul Internațional „George Enescu” (2009), Festivalul „Dumitru G. Kiriac”, Festivalul „Ioan D. Chirescu”, Festivalul „Nicolae Oancea”, Festivalul Muzica Balcanilor, turnee în Olanda (1999, 2001, 2007), Franța (1999 și 2003), Suedia ( 2006). Dirijorul Dan Mihai Goia a susţinut împreună cu Corala „Te Deum Laudamus” peste 250 de concerte și au fost înregistrate 5 CD-uri: Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Colinde de Crăciun și muzică religioasă universală, Cântări religioase românești (2000), „Cuvine-se cu adevărat” - muzică religioasă românească și universală (2003) și Creatori români de muzică religioasă (2007). La finele anului 2009, asociația corală a editat un nou CD intitulat: „După datini colindăm” - un florilegiu alcătuit din cele mai frumoase colinde românești și cântece de Crăciun din repertoriul interna­țional, înregistrate în perioada 2000-2007. Ultimul concert de excelență a avut loc pe scena Ateneului, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, „Te Deum Laudamus” și Corul Academic Radio inter­pretând, sub bagheta lui Dan Mihai Goia, lucrarea àcapella „Vecernii” - op. 37, capodoperă a compozitorului Serghei Rahmaninov. În anul 2009, la 15 octombrie, în urma retragerii maestrului Dan Mihai Goia am fost desemnat dirijor al coralei. În cei 11 ani de activitate concertistică, împreună ne-am străduit să urmăm drumul trasat de predecesori și totodată să menținem și să sporim calitatea actului interpretativ. Corala „Te Deum Laudamus” își are propriul stil interpretativ, o sonoritate aparte, caldă și sensibilă, iar pentru coriști reprezintă o adevărată școală a cântului bisericesc. În cele peste 100 de concerte susținute în bisericile din București, la Palatul Patriarhiei, la Parlament, în cadrul Festivalului „Paul Constantinescu” și cu prilejul altor evenimente, am simțit prețuirea și căldura sufletelor ascultătorilor. Aș dori să punctez aici doar câteva evenimente majore care s-au ­petrecut în această perioadă: participarea la concertele de colinde ale Patriarhiei Române, „Răsăritul cel de sus” (2009, 2010), scurt turneu la Barcelona-Spania (decembrie 2014), participarea la Festivalul și Concursul Internațional de Muzică Corală de la Preveza-Grecia (7-10 iulie 2016), participarea la Competiția Corală Internațională de la Maribor-Slovenia, 21-23 aprilie 2017, concertul de muzică religioasă în Stephans dom din Viena (24 aprilie 2017), ­participarea la Festivalul Coral Internațional Pascal de la Sofia-Bulgaria, 30 aprilie 2017, la Festivalul Național „Lăudați pe Domnul” organizat de Patriarhia Română în Anul Centenar al Marii Uniri (27 octombrie 2018), concertele de colinde și muzică religioasă susținute la Sala Radio din București (2017 și 2019), precum și participarea în Stagiunea „Noi dăm tonul” ­organizată de UNMB, la invitația doamnei ­prorector Verona Maier.

În ultimii ani, remarcându-se tinere talente cu aptitudini dirijorale, am decis ca trei dintre membrii coralei, diaconul Silviu-Gabriel Enache, Cristian Mihail Paraschiv și Grigorie Miron, să dirijeze în cadrul unor concerte corale; la alte proiecte corale ni s-au alăturat și artiști instru­mentiști care au înnobilat cu lucrări instrumentale aceste concerte. Amintim pe Radu Sinaci, prim-violoncelist al Orchestrei de Cameră Radio, Amalia Nedelcu, flautistă, și Evelina Andrieș, harpistă.

Indubitabil, la succesul concertistic se adaugă de fiecare dată publicul iubitor de muzică religioasă. Toți cei care savurează această muzică dăruiesc celor care cântă puterea de a da noi valențe interpretative muzicii, făcând-o să devină mai înălțătoare și să se transfigureze în rugăciune. Dorința dirijorului și a membrilor Coralei „Te Deum Laudamus” este de a valorifica și promova tezaurul muzical românesc în spațiul cultural românesc și european. După înregistrarea câtorva CD-uri și DVD-uri live, în toamna anului 2017 a fost realizat, cu binecuvântarea Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel, un nou CD de colinde intitulat: „Junii buni colindători!”. În același timp, membrii coralei își propun noi realizări discografice care să cuprindă lucrări intrate recent în repertoriul formației. Conducerea asociației își propusese ca în seara Sfântului ­Andrei din acest an, „Te Deum Laudamus” să susțină un concert aniversar, însă contextul pandemiei nu a permis organizarea acestuia. Avem speranța că, odată cu trecerea acestei perioade dificile, corala își va putea relua activitatea și va readuce bucuria și speranța în inimile credin­cioșilor care o îndrăgesc. Pentru toate realizările muzical-artistice de până acum, se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu.

Cu acest prilej aniversar, înălțăm către Dumnezeu rugă fierbinte pentru dirijorii și coriștii care s-au mutat la cele veșnice și Îl rugăm să ne învrednicească a-L slăvi, și de acum înainte, cu inimi curate și smerite. Adresăm felicitări și ani mulți și binecuvântați dirijorilor Dan Mihai Goia și Valentin Gruescu, actualilor membri, precum și tuturor celor care au cântat de-a lungul timpului în „Te Deum Laudamus” sau au colaborat cu acest cor minunat.