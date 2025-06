Costion nu a murit, ci a plecat la Cel cu care seamănă

La înmormântarea lui Costion Nicolescu Privesc cu nădejde și încredere. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Turmă mică. Nu-ți fie frică. Puțină credință de am avea, am putea muta durerea în bucurie. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Precum în cer, așa și pe pământ. Cerul și pământul. La un loc. Împreună cei vii și cei adormiți. Precum în cer, așa și pe pământ. Nedespărțiți. Împreună. Vie Împărăția Ta. Costion. Ne-am întâlnit la cursurile lui Ioan Alexandru în 1979. Cu el am ajuns la Părintele Stăniloae. Sfântul Dumitru. Costion, prieten drag. Om frumos. Iubitor de frumos. Purtător de bucurii. Sfinte bucurii. Întâlniri. Sărbători. Agape. Iubitor de viață. Iubitor de călătorii. Călător. Nu am fost pregătiți pentru plecarea lui. Ajută, Doamne, nepregătirii mele. Cu fiecare naștere se deschide o carte. Cu fiecare mormânt se închide o carte. Cimitirul, o bibliotecă. Prieteni plecați la Domnul. Cărți ce se vor deschide la Înviere. Costion. În cărțile lui, în cuvântul lui, rugăciuni. De laudă, de mulțumire. De cerere. Vie Împărăția Ta. (Horea Paștina)