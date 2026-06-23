Binecuvântări şi felicitări la ceas aniversar

Data: 23 Iunie 2026

Momentele aniversare din viaţa omului constituie prilejuri de bucurie şi comuniune, ca o pregustare a bucuriei şi comuniunii desăvârşite din iubirea Preasfintei Treimi. Un astfel de moment binecuvântat este împlinirea a 65 de ani de viaţă ai Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

Născut la 23 iunie 1961, în Rozavlea, una dintre cele mai vechi aşezări ale Maramureşului istoric, din binecredincioşii părinţi Ştefan şi Maria Hodea, a primit la Sfântul Botez numele Ioan.

Dragostea sa faţă de Dumnezeu şi devotamentul faţă de Biserică au fost cultivate încă din anii copilăriei prin grija părinţilor şi a bunicilor săi, care s-au străduit să aşeze rugăciunea în centrul vieţii fiului dăruit lor de Dumnezeu. Astfel, în anul 1976 a păşit pe calea vieţii monahale la Mănăstirea „Sfânta Ana” – Rohia, unde, în anul 1985, a primit chipul îngeresc al călugăriei şi numele Iustin, avându-l ca naş de călugărie pe părintele său duhovnicesc, Episcopul Justinian Chira.

După absolvirea Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu (1988–1992), pe care le-a absolvit cu rezultate deosebite. Mai târziu, a urmat studiile doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (2006–2011), încununate prin susţinerea tezei de doctorat intitulată: „Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie şi mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor şi a literaturii necreştine”.

În anul 1984 a fost hirotonit diacon şi preot de către Preasfinţitul Părinte Justinian Chira, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, iar între anii 1988 şi 1994 a îndeplinit ascultarea de stareţ al Mănăstirii Rohia. Aici, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a se face „pildă credincioşilor cu vorbirea, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa şi cu viaţa curată” (1 Timotei 4, 12), a contribuit în mod semnificativ la înflorirea vieţii duhovnicești şi la intensificarea lucrării misionare.

Cunoscând râvna sa pentru slujirea Bisericii, pregătirea sa teologică şi rodnica activitate desfăşurată în obştea Mănăstirii „Sfânta Ana” – Rohia, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea vrednicului de pomenire Episcop Justinian Chira, l-a ales, în ziua de 22 martie 1994, în slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Hirotonit întru arhiereu în data de 17 aprilie 1994, cu titlul de Sigheteanul, Preasfinţitul Părinte Iustin a sprijinit cu mult zel şi dăruire activitatea pastoral-misionară a Chiriarhului său, Arhiepiscopul Justinian Chira, căruia i-a fost ucenic apropiat şi colaborator devotat, îmbinând în chip armonios smerenia ascultării cu elanul tinereţii, frumuseţea cuvântului cu hărnicia slujirii liturgice şi misionare.

După mutarea la Domnul a Arhiepiscopului Justinian Chira, la 30 octombrie 2016, prin lucrarea harului Preasfântului Duh, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales, la 16 decembrie 2016, în demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, eparhie venerabilă prin vechimea sa istorică, greu încercată de vitregiile vremurilor, de înstrăinare şi de desfiinţări abuzive, dar în acelaşi timp tânără şi dinamică prin reînfiinţarea şi consolidarea ei după anul 1990.

Cu multă osteneală şi râvnă misionară, Preasfinţitul Părinte Iustin a desfăşurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-filantropică, slujind „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos din străvechiul ţinut al Maramureşului. Grija sa s-a concretizat în susţinerea construirii noii Catedrale Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, în dezvoltarea unităţilor bisericeşti, în edificarea şi restaurarea lăcaşurilor de cult, precum şi în intensificarea vieţii parohiale şi monahale, cultural-religioase, educaționale şi editoriale.

Cunoscând râvna sa misionară, înţelepciunea pastorală şi dăruirea jertfelnică pentru Biserică, la acest ceas aniversar aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi asupra clerului şi credincioşilor din eparhia pe care o păstoreşte.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare multă dragoste pentru Biserică, râvnă sfântă în slujire, precum şi sănătate, pace şi bucurie duhovnicească.

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preasfinţite Părinte Iustin!

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române