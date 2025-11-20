Centrul naţional de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educaţie

Data: 20 Noiembrie 2025

Anunțul de lansare a proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în contextul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și al Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea reprezintă un nou prilej de bucurie pentru viața Bisericii.

Provocările la care sunt expuși copiii și tinerii din partea societății actuale, marcată de secularizare și globalizare, sărăcită de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, crize economice, sociale și morale (emigrația, consumul excesiv de alcool și droguri, violența fizică sau verbală), reprezintă un motiv întemeiat de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în educarea și formarea copiilor și a tinerilor.

Comparativ cu media europeană, de ani buni, România a înregistrat cea mai ridicată rată de părăsire timpurie a școlii. Statisticile arată că acest fenomen este mai des întâlnit în zona rurală și în orașele mici, în zone izolate sau dezavantajate. Așadar, educația în lumea contemporană se află la răscruce, provocările sunt numeroase și complexe. De aceea, este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil, modern și relevant pentru viitorul tinerilor, întrucât miza educației se bazează pe formarea unor caractere puternice care să răzbată în viață și în promovarea unor modele autentice care să inspire generația copiilor și a tinerilor de astăzi. Aceștia au nevoie în primul rând de modele vii, edificatoare, de o perspectivă educațională care arată și transmite copiilor și tinerilor valorile perene, stabile, care contează cu adevărat în viață. O educație inspirată de credința creștină nu formează doar cetăţeni buni pentru lumea aceasta, ci și cetăţeni pentru Împărăţia lui Dumnezeu, pentru viaţa şi fericirea veşnică (cf. Matei 6, 33).

Sfântul Ioan Gură de Aur s‑a preocupat de puterea cuvântului Scripturii înțeles ca misiune și mărturisire. În scrierile sale a pus un accent deosebit pe puterea cuvântului de a crea, a educa, a convinge și de a transmite mesaje, pentru că un mesaj spiritual, ca să prindă rădăcină, trebuie înveșmântat în haina cuvântului: „După cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot așa ar fi trebuit ca și inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Dar pentru că am îndepărtat harul acesta, [...] să pornim pe o nouă cale, ca să‑l dobândim iarăși1.”. Aceste învățături și realități ne arată cât de mare este responsabilitatea noastră comună pentru viitorul copiilor și al tinerilor. Dacă până acum Biserica, împreună cu Familia și Școala, a reușit să aducă roade prin programe catehetice, precum: „Hristos împărtășit copiilor” sau proiecte educaționale, precum: „Alege Școala!”, acum se impune un pas mai amplu, care să răspundă atât nevoilor urgente ale prezentului, cât și provocărilor viitorului. În acest context, experiența acumulată devine temelia unei viziuni noi, cuprinzătoare, care îmbină fidelitatea față de tradiția creștină cu deschiderea spre exigențele educației contemporane.

Experiența acestor programe și proiecte a confirmat eficiența unei abordări complexe, care îmbină sprijinul educațional concret cu activitățile culturale și artistice, sportive și recreative, având un impact major în viața copiilor. Ritmicitatea și varietatea acestor activități, împreună cu implicarea părinților, au motivat copiii să nu abandoneze școala. Mii de elevi și‑au îmbunătățit performanțele școlare, și‑au pus în valoare talentele și au înțeles că, îmbinând educația cu credința în Dumnezeu, își deschid drumul către un viitor luminos. Această experiență ne arată că atunci când preoți, profesori, părinți și voluntari, adică întreaga comunitate, își unesc eforturile, copiii, altădată marginalizați, pot prinde aripi, crescând „cu înțelepciunea, cu vârsta şi cu harul” (Luca 2, 52), spre bucuria familiei și spre folosul societății.

Rezultatele obținute până acum confirmă importanța parteneriatului Biserică-Familie-Școală în creșterea copiilor și evidențiază câteva lecții esențiale: educația integrală a tinerilor nu se limitează la dobândirea de cunoștințe intelectuale, ci presupune și formarea caracterului moral‑religios și cultivarea virtuților; copilul are nevoie să crească în comuniune cu Familia, cu Școala și cu Biserica, pentru a se simți iubit, îndrumat și integrat într‑o comunitate vie. Astfel, Biserica, prin lucrarea sa pastorală și educațional‑culturală, vine în întâmpinarea nevoilor societății, constituindu‑se într‑un reper moral și spiritual stabil atât în vremuri de liniște, cât și în momente de încercare.

Într‑o societate în care mulți copii continuă să se confrunte cu probleme cauzate de excluziune socială, acces limitat la educație și lipsa suportului social, proiectul național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” se conturează ca o inițiativă esențială în sprijinul copiilor defavorizați din zone izolate sau dezavantajate ale României. Astfel, acest proiect sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale și contribuie în mod direct la susținerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socială.

Prin proiectul național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” se va materializa direcția unei educații edificatoare și cuprinzătoare, în spiritul Tradiției creștine, cultivând cooperarea dintre Biserică, Familie și Școală în domeniul educației. Astfel, va fi valorificat efortul susținut depus de Patriarhia Română în domeniul educației în această perspectivă, inclusiv rezultatele programelor și proiectelor precedente. Acest centru, situat în orașul Pantelimon, județul Ilfov, va fi un spațiu reprezentativ pentru România, destinat activităților educaționale nonformale, social‑culturale și sportive. Aflat în proximitatea municipiului Bucureşti, centrul național va fi construit pe o suprafață de aproximativ 100.000 mp (10 hectare) și va dispune de spații de cazare, cantină, centru de conferințe, bibliotecă, săli de lectură, pictură, educație muzicală, științe, săli de spectacol, ateliere de lucru, laboratoare pentru experimente, sală de sport multifuncțională, terenuri de sport, piste de alergare omologate pentru competițiile internaționale, pistă de biciclete, spații de joacă în aer liber etc.

Centrul național din orașul Pantelimon, județul Ilfov, va dispune, de asemenea, de unități de cazare moderne, care vor permite găzduirea grupurilor de copii și tineri din toată țara, la diferite evenimente sau tabere. Infrastructura și facilitățile Centrului au fost concepute pentru a crea un mediu prietenos, în care copiii din orice mediu social - rural sau urban - să se simtă bine, ocrotiți și motivați să învețe lucruri noi.

Importanța Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” este dată nu doar de infrastructura sa modernă, ci și de viziunea misionară pe care o pune în practică. Această viziune reprezintă un model de bune practici, care integrează latura educativ‑sportivă cu latura duhovnicească și socială. Ne dorim ca fiecare copil care va păși pragul acestui centru - fie că vine din cel mai îndepărtat sat, fie din inima Capitalei - să simtă iubirea Domnului Iisus Hristos și grija Bisericii pentru el; să își descopere potențialul de a contribui, la rândul său, la binele comun. Încă din primele veacuri, Biserica a întemeiat școli și așezăminte de caritate, știind că luminarea prin cunoaștere și lucrarea dărniciei sau a generozităţii trebuie să meargă împreună. Pe pământul românesc, primele școli au luat ființă pe lângă biserici și mănăstiri, sub ocrotirea domnitorilor credincioși și a ierarhilor luminați, semn că educația și rugăciunea au fost mereu unite în misiunea Bisericii. Această lucrare își are temeiul în cuvântul Domnului Iisus Hristos: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu‑i opriți” (Marcu 10, 14). Astfel, Iisus Hristos ne arată că fiecare copil are dreptul la iubire, formare și sprijin. De aceea, Biserica nu poate rămâne indiferentă când copiii sunt defavorizați și lipsiți de șansa la educație.

Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toți copiii și tinerii români, împreună cu familiile lor din România şi din afara ei, să le poarte de grijă, să le insufle râvnă pentru educație și să le dăruiască ajutor în cultivarea talentelor proprii, ca daruri ale lui Dumnezeu pentru binele societății.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt rostit cu prilejul evenimentului festiv de lansare a Proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, joi, 20 noiembrie 2025.

