Proiect național de anvergură al Patriarhiei Române lansat la București

Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 20 noiembrie 2025, evenimentul de lansare a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”. Cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021‑2027, proiectul este implementat de Patriarhia Română pe o perioadă de 52 de luni, în intervalul 1 septembrie 2025 - 31 decembrie 2029. Evenimentul de lansare a fost prezidat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea și dezvoltarea Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în orașul Pantelimon din județul Ilfov. În cadrul acestui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, beneficiarii proiectului vor participa la tabere școlare și excursii tematice pe durata cărora vor fi furnizate servicii și realizate activități precum: ateliere tematice, de creație, lectură, literatură, meșteșuguri, bibliotecă, expoziții, grupuri de lucru, consiliere psihologică și socială, suport școlar suplimentar, schimburi de experiență și nu numai. Toate aceste activități, menite să susțină dezvoltarea armonioasă a copiilor, se vor desfășura în spații special amenajate, săli multifuncționale, săli și terenuri de sport și zone de agrement, care vor contribui în mod substanțial la îmbunătățirea situației copiilor vulnerabili.

La evenimentul de lansare a proiectului, prezidat de Patriarhul României, au fost prezenți Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părinți consilieri din cadrul Administrației Patriarhale și al Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, protopopi și preoți din eparhie ale căror comunități vor beneficia de activitățile proiectului, precum și alți invitați.

În debutul întâlnirii moderate de părintele Florin Marica, coordonatorul proiectelor educaționale în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Patriarhiei Române și managerul acestui proiect, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de binecuvântare intitulat „Centrul național de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» - o mărturie concretă despre grija Bisericii pentru educație”.

În continuare, părintele Florin Marica a oferit o scurtă descriere a proiectului, punând accent pe cel de‑al doilea obiectiv al acestuia, ce constă în desfășurarea de activități specifice pentru 5.850 de copii, derulate în 117 centre educaționale locale repartizate uniform pe întreg teritoriul României: „Cele două componente se vor derula simultan, pe o perioadă de 52 de luni, fiind într‑o relație de interdependență și complementaritate. În aceeași perioadă în care se va realiza construirea centrului, se vor desfășura acțiuni de identificare, selecție și pregătire a copiilor care vor participa în taberele ce vor fi organizate la Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» după finalizarea construcției. Aceasta este noutatea pe care o aduce acest tip de abordare integrată, în sensul că în cadrul proiectului se realizează atât infrastructura, cât și implementarea activităților cu grupul‑țintă”.

A urmat vizionarea unui scurt film de prezentare despre construirea propriu‑zisă a centrului multifuncțional, realizat în colaborare cu televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române.

A luat apoi cuvântul Vladimir Nicolae Rovințescu, directorul general al Autorității de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială aflată în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: „Felicit Patriarhia Română pentru acest proiect de mare anvergură, ambițios, dar și extrem de frumos. Prin anvergura națională pe care o are, prin valoarea finanțării, prin anvergura investițională și, nu în ultimul rând, prin numărul de copii sprijiniți, acest proiect este unic în România în perioada de programare 2021‑2027 ca proiect finanțat din Fondul Social European Plus. Nu cred că greșesc afirmând că este unic în România începând cu 2007, anul aderării la Uniunea Europeană”.

Următoarea alocuțiune a fost rostită de Emilia Ioana Voicu, director executiv al Organismului Intermediar Regional Sud‑Est: „Proiectul pe care îl lansăm astăzi nu este doar o investiție în infrastructură sau servicii sociale. Este o lucrare de suflet, o șansă de a aduce lumină, siguranță și încredere celor 5.850 de copii din comunitățile izolate sau dezavantajate ale țării. Investiția majoră realizată pentru construirea și dezvoltarea centrului din Pantelimon arată încă o dată puterea pe care o are Biserica atunci când îmbină credința cu responsabilitatea și grija pentru aproapele”.

Totodată, a luat cuvântul și prof. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca: „Îmi exprim speranța că această împreună‑lucrare a experților din partea Patriarhiei cu experți care vin din zona exterioară va putea realiza, pe de o parte, o muncă de calitate privind elaborarea materialelor suport care vor rămâne perene și vor garanta sustenabilitatea proiectului, iar, pe de altă parte, va asigura o eficiență a implementării proiectului și va conduce la obținerea unei mărturii empirice de înaltă calitate”.

Cuvântul de încheiere a evenimentului a fost rostit de Patriarhul României, care a remarcat că pentru succesul oricărui proiect este necesară îmbinarea muncii asidue cu încrederea în ajutorul lui Dumnezeu: „Avem speranța că dacă începem lucrul cu Dumnezeu, atunci și rezultatul va fi binecuvântat și plin de bucurie. Sunt unele persoane care se îndoiesc că noi putem contribui la educarea copiilor și a tinerilor, însă experiența de 2.000 de ani, de instituție stabilă în istorie, a Bisericii, a arătat că, dacă avem credință puternică, speranță și dacă muncim în mod cinstit și consecvent, Dumnezeu binecuvântează munca. Pescuirea minunată din Evanghelie ne arată că mulțimea de pești s‑a oferit prin minune de către Mântuitorul Iisus Hristos unor pescari profesioniști care, în pofida profesionalismului lor, nu au prins nici un pește toată noaptea. Pescuirea minunată nu s‑a făcut pentru niște oameni leneși, ci pentru niște pescari care au trudit toată noaptea. La capătul științei lor profesionale a venit harul în mod neașteptat”.