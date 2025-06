Idealul tinereții este căutarea unui viitor fericit

Data: 27 Iunie 2025

Consfătuirea Națională a Asociației Studenților Creştin-Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.) din acest an se desfășoară în perioada 26-29 iunie 2025, la Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce - Mănăstirea Caraiman din Bușteni, în contextul anului 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al Centenarului Patriarhiei Române şi An comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea. Acest eveniment reprezintă o nouă ocazie pentru analizarea activităților desfășurate de asociație, până în prezent, dar și pentru stabilirea unor noi proiecte care să contribuie la promovarea valorilor creștine în societatea contemporană.

Cunoașterea situației reale a tineretului creștin din zilele noastre și înțelegerea mai profundă a vocației sale spirituale se impun ca priorități ale lucrării misionare în lume. Biserica este chemată să acorde o atenție deosebită tinerilor, apărând inocența, sinceritatea, curajul, dorința de înnoire și toate valorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu, pentru cultivarea demnității umane și a unei vieți sănătoase, precum și pentru căutarea mântuirii sau a vieții veșnice.

Întrucât tinerețea este simbol al frumuseții vieții veșnice netrecătoare, Dumnezeu a sădit în oameni dorul căutării de ideal, de iubire sfântă și de viață eternă, precum vedem în viața tânărului bogat din Evanghelie, care a constatat că fericirea deplină nu este dată de bunuri materiale trecătoare, ci de iubirea veșnică a lui Dumnezeu (cf. Marcu 10, 17-21; Luca 18, 18).

După cum Hristos i-a chemat pe ucenicii Săi la apostolat, tot așa Biserica lui Hristos îi cheamă azi pe tinerii ei la misiune sau la lucrare sfântă pentru mântuire. Numai un tânăr în căutare de valori eterne sau de viață veșnică poate deveni cu adevărat un tânăr misionar, de mare folos pentru viața și misiunea Bisericii lui Hristos.

În acest sens, misiunea tânărului creștin ortodox cuprinde nu doar acumularea de cunoștințe intelectuale din cărți și lumină din viața liturgică ortodoxă, ci și împărtășirea acestei lumini spirituale celorlalți tineri din comunitatea universitară și din societate, în general.

Activitățile desfășurate în cadrul A.S.C.O.R. sunt insuflate de dragostea de a participa la viața liturgică a Paracliselor universitare, în cadrul cărora vă formați pentru viață, prin participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, precum și la alte slujbe și rugăciuni săptămânale, prin organizarea catehezelor și conferințelor duhovnicești, a atelierelor educațional-recreative, a activităților social-filantropice, a pelerinajelor sau taberelor de vară la mănăstirile ortodoxe din țară, precum și a excursiilor tematice la obiective culturale.

Vă încurajăm să cultivați vocația specifică vârstei, de căutare a sensului vieții și de aprofundare a relației cu Iisus Hristos, Cel ce „ieri și astăzi și în veci, este Același” (Evrei 13, 8) şi Care ne îndeamnă permanent: „Eu sunt Lumina lumii, cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12).

Îi felicităm pe organizatori şi ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze pe toţi participanţii la Consfătuirea Națională a Asociației Studenților Creştin-Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), dorindu-vă tuturor sănătate, bucurie, pace și mult ajutor în toată fapta bună!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române