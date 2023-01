Mesaj de condoleanțe adresat Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic

Data: 18 Ianuarie 2023

Sanctității Sale Bartolomeu,

Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă,

Patriarh Ecumenic

Sanctitatea Voastră,

Suntem profund întristați de trecerea din această viață a surorii Sanctității Voastre, Zacharo Anastasiadou.

Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Biruitorul morții, să dăruiască odihnă sufletului roabei Sale Zacharo în lumina, pacea și bucuria Preasfintei Treimi.

Veșnica ei pomenire din neam în neam!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

January 18, 2023

His Holiness BARTHOLOMEW,

Archbishop of Constantinople - New Rome,

Ecumenical Patriarch

Your Holiness,

We are deeply saddened to learn of the passing of Your Holiness’ late sister Zacharo Anastasiadou.

We express our deepest condolences and entreat our Lord Jesus Christ who conquered death to give rest to the soul of His servant Zacharo in the light, peace and joy of the Most Holy Trinity.

May her memory be eternal from generation to generation!

† DANIEL

Patriarch of the Romanian Orthodox Church