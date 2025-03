Condoleanțe și rugăciune pentru victimele tragediei din Macedonia de Nord

Data: 16 Martie 2025

București, 16 martie 2025

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte Ștefan,

Arhiepiscopul de Ohrida, Skopje și Macedonia de Nord

Preafericirea Voastră,

Am aflat, cu profundă durere, de tragicul eveniment care a avut loc în dimineața zilei de duminică, 16 martie 2025, în orașul Kočani, din Macedonia de Nord, în urma căruia și‑au pierdut viața mai bine de 50 de persoane, alte 100 de persoane fiind rănite.

În aceste momente de tristețe pentru poporul din Macedonia de Nord, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să odihnească în pacea și iubirea Sa sufletele celor decedați în acest eveniment tragic și să dăruiască vindecare grabnică celor răniți, iar familiilor îndoliate mângâiere, în lumina Învierii lui Hristos.

Cu frăţească dragoste în Iisus Hristos, Domnul nostru,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Titlul aparține redacției

***

Bucharest, 16 March 2025

His Beatitude STEPHEN,

Archbishop of Ohrid, Skopje and North Macedonia

Your Beatitude,

With deep sorrow, we have learned of the tragic event that took place on the morning of Sunday, 16 March 2025, in the city of Kočani, North Macedonia, in which more than 50 people lost their lives and another 100 were injured.

In these moments of grief for the people of North Macedonia, we pray to the Most-Compassionate God to rest in His peace and love the souls of those who perished in this tragic event, to grant swift recovery to the injured ones, and to bring comfort to the bereaved families in the light of Christ’s Resurrection.

With fraternal love in Jesus Christ, our Lord,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church