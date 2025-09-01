Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Mesaje și cuvântări Mesaj de condoleanţe la trecerea la Domnul a fostului Mare Rabin al României, Menachem Hacohen

Mesaj de condoleanţe la trecerea la Domnul a fostului Mare Rabin al României, Menachem Hacohen

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Mesaje și cuvântări
Data: 01 Septembrie 2025

Bucureşti, 01 septembrie 2025

 

Domnului Deputat Silviu Vexler,

Președintele Federației Comunităților Evreiești din România

Domnule Preşedinte,

Am aflat cu tristețe despre decesul fostului Mare Rabin al României, Menachem Hacohen, la vârsta de 93 de ani.

Născut în anul 1932 la Ierusalim, Menachem Hacohen și-a dedicat viața în domeniile religiei, literaturii și politicii, atât în Israel, cât și în România. Prin implicarea sa în numeroase acțiuni pentru întreținerea și îmbunătățirea dialogului interreligios, a contribuit semnificativ la apropierea dintre marile tradiții religioase și la promovarea valorilor morale și spirituale comune în societate.

Ne rugăm lui Dumnezeu să așeze sufletul său împreună cu drepții, să mângâie familia îndoliată şi pe toţi cei care l-au cunoscut şi l-au prețuit!

Veșnica lui pomenire!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Citeşte mai multe despre:   condoleanțe
vezi toate ›Alte articole din Mesaje și cuvântări
TOP 6 Mesaje și cuvântări