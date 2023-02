Mesaj de condoleanţe pentru victimele cutremurului din Siria

Data: 06 Feb 2023

Bucureşti, 6 februarie 2023

Preafericitului Părinte IOAN al X-lea,

Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient,

Preafericirea Voastră,

Cu profundă durere am aflat despre puternicul cutremur care s-a produs în ziua de 6 februarie 2023 în Turcia și Siria, fiind raportați până acum peste 1.000 de morţi şi peste 2.000 de răniţi.

În aceste clipe de grea încercare, înălţăm rugăciuni către Milostivul Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedaţi și grabnica vindecare a celor răniţi, precum și pentru ajutorarea tuturor celor care au fost afectaţi de cutremur.

Ne exprimăm compasiunea şi solidaritatea cu toți cei suferinzi şi ne rugăm lui Dumnezeu să păzească întreaga lume de cutremure şi alte calamităţi.

Cu multă preţuire şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Titlul aparține redacției

***

Bucharest, 6 February 2023

His Beatitude JOHN X,

Patriarch of Antioch and All the East,

Your Beatitude,

With deep sorrow, we learned about the strong earthquake that occurred on 6 February 2023, in Turkey and Syria, with over 1,000 dead and over 2,000 injured reported so far.

In these moments of hard trial, we raise our prayers to the Most Merciful God for the repose of the souls of the deceased and the speedy healing of those injured, as well as for the help of all those who were affected by the earthquake.

We express our compassion and solidarity with all those suffering and we pray that God may protect the whole world from earthquakes and other calamities.

With high esteem and brotherly love in Christ the Lord,

† DANIEL

Patriarch of the Romanian Orthodox Church