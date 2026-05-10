Mesaj de felicitare pentru Familia Regală a României

Data: 10 Mai 2026

 

Bucureşti, 10 mai 2026

Majestății Sale Margareta,

Custodele Coroanei române

 

Majestatea Voastră,

Hristos a înviat!

 

Ziua de 10 mai, sărbătoare naţională, este un prilej de a rememora faptele luminoase legate de istoria Casei Regale și a Țării noastre, precum şi de a arăta că Biserica Ortodoxă Română este păstrătoare a memoriei naționale şi a comuniunii între generaţiile trecute, prezente şi viitoare. Deviza Casei Regale, Nihil sine Deo (Nimic fără Dumnezeu), este o mărturie a valorilor spirituale şi eterne, pe care le-au apărat şi promovat Domnitorii şi Regii poporului român de-a lungul istoriei.

Totodată, ziua de 10 mai este declarată de Parlamentul României ca fiind şi Ziua Independenței Naționale a României.

În anul 2026, în ziua de 10 mai, se împlinesc 160 de ani (1866-2026) de la sosirea oficială în România a Regelui Carol I, cel care a contribuit în mod deosebit la obţinerea independenţei ţării noastre. În acest sens, la Catedrala Patriarhală istorică, astăzi, duminică, 10 mai, sunt comemorați, cu respect şi evlavie, Regele Carol I şi Regina Elisabeta, Regele Ferdinand şi Regina Maria, Regele Carol al II-lea şi Regina Elena, Regele Mihai I şi Regina Ana.

Adresăm întregii Familii Regale a României felicitări, binecuvântări şi calde urări de sănătate şi ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să ne ajute să păstrăm şi să promovăm valorile unității, libertății şi identității naţionale, moștenite de la înaintași, ca fiind simboluri ale demnității poporului român, spre binele României şi bucuria românilor de pretutindeni.

 

Cu stimă şi binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

