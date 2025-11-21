Mesaj de felicitare transmis Arhiepiscopului Alba-Iuliei

Data: 21 Noiembrie 2025

Bucureşti, 21 noiembrie 2025

Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu,

Arhiepiscopul Alba-Iuliei

Înaltpreasfinţia Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi a 35 de ani de la hirotonia Înaltpreasfinţiei Voastre întru arhiereu, vă adresăm alese felicitări, dimpreună cu doriri de sănătate şi ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea de păstorire a clerului şi credincioşilor.

Hristos-Domnul, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi Arhiereul Cel veşnic, să vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei, bucuria păstrării dreptei credinţe, a comuniunii frăţeşti şi a lucrării misionare!

Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-vă roade alese şi binecuvântate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu părintească binecuvântare şi frățească dragoste în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române