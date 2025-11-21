Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mesaj de felicitare transmis Arhiepiscopului Alba-Iuliei

Data: 21 Noiembrie 2025

Bucureşti, 21 noiembrie 2025

Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu,

Arhiepiscopul Alba-Iuliei

Înaltpreasfinţia Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi a 35 de ani de la hirotonia Înaltpreasfinţiei Voastre întru arhiereu, vă adresăm alese felicitări, dimpreună cu doriri de sănătate şi ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea de păstorire a clerului şi credincioşilor.

Hristos-Domnul, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi Arhiereul Cel veşnic, să vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei, bucuria păstrării dreptei credinţe, a comuniunii frăţeşti şi a lucrării misionare!

Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-vă roade alese şi binecuvântate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu părintească binecuvântare şi frățească dragoste în Hristos,

 

† Daniel

        Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

