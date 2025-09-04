La începutul anului şcolar 2025‑2026, adresăm părinţilor, bunicilor, învățătorilor și profesorilor un cuvânt de mulţumire și de prețuire pentru promovarea educației creștine în familie și în
Mesaj de solidaritate adresat poporului portughez
Bucureşti, 4 septembrie 2025
Eminenței Sale Rui Manuel Sousa Valério,
Patriarhul Lisabonei
Eminența Voastră,
Am primit, cu profundă durere, vestea despre tragicul accident petrecut la Lisabona, în seara zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, în urma căruia au murit cincisprezece persoane, iar altele au fost grav rănite.
În aceste momente de tristețe pentru poporul portughez, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel răstignit și înviat, să odihnească sufletele celor care și‑au pierdut viața în acest tragic eveniment și să dăruiască vindecare grabnică celor răniți.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române