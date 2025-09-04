Mesaj de solidaritate adresat poporului portughez

Data: 04 Septembrie 2025

Bucureşti, 4 septembrie 2025

Eminenței Sale Rui Manuel Sousa Valério,

Patriarhul Lisabonei

Eminența Voastră,

Am primit, cu profundă durere, vestea despre tragicul accident petrecut la Lisabona, în seara zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, în urma căruia au murit cincisprezece persoane, iar altele au fost grav rănite.

În aceste momente de tristețe pentru poporul portughez, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel răstignit și înviat, să odihnească sufletele celor care și‑au pierdut viața în acest tragic eveniment și să dăruiască vindecare grabnică celor răniți.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române