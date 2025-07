Mesaje rostite la aniversarea Patriarhului României

Prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti „Este o onoare și o bucurie să iau din nou parte la aniversarea Preafericirii Voastre, un moment de sărbătoare, dar și de reflecție asupra trecerii liniare, dar și ciclice a timpului. Contextul actual, global și național, caracterizat de schimbări multiple și complexe fără precedent, precum cele sociale, geopolitice, climatice sau tehnologice, ne impune să reflectăm și asupra schimbării, a devenirii și viitorului societății și umanității. «Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui», ne spune cu înțelepciune Ecclesiasticul. Momentele de schimbare majoră și cele aniversare, de revenire ciclică în același spațiu, la același context, ne îndeamnă să ne întrebăm și invers, ce lucruri, ce soluții, ce decizii vor fi potrivite acestui ceas al istoriei și celui ce va să vină în deșertăciunea vânării de vânt continue a noastră și a umanității. În definiția timpului, Platon vorbește de trei entități diferite: «chronos», care înseamnă «timp de durată foarte scurtă» în greacă, precum acest moment aniversar; «eon», care înseamnă «timp pe o perioadă mai lungă, eternitate»; și «genesis», care înseamnă «devenire». El face o distincție foarte clară, spunând că este opoziție între «chronos» şi «eon», între clipă și eternitate, între o perioadă scurtă, măsurabilă, și eternitatea ca perioadă nedefinită, nedeterminată. În spiritul acestei reflecții, în această clipă aniversară, aș dori să aduc în discuție o temă care marchează tot mai vizibil realitatea în care trăim, schimbarea. Trăim vremuri în care transformarea este o constantă, iar presiunea adaptării se resimte în toate sferele, de la viața individuală la funcționarea marilor instituții naționale și globale. Tehnologia, clima, relațiile sociale, relațiile internaționale, economia, mass‑media, educația, aproape toate sferele cu care interacționăm, individual sau colectiv, se redefinesc într‑un ritm accelerat. În acest context al schimbării generalizate, Biserica Ortodoxă Română rămâne, sub înțeleapta cârmuire a Preafericirii Voastre, un axis mundi, o ancoră și un etalon al coerenței și stabilității sociale și culturale. Tradiția se împlinește cu modernitatea sub forma unor instituții precum Televiziunea și Radioul TRINITAS, Ziarul Lumina, instituțiile de educație superioară sau preuniversitară modernizate, instituții de asistență socială, Agenția BASILICA sau extraordinara ctitorie, tradițională și modernă în același timp, care este Catedrala Națională, ce urmează a fi sfințită la 26 octombrie. Sunt instituții, sunt realizări ale acestor clipe pe care le‑aţi generat și influențat în mod esențial, care au intrat în structurile Bisericii Ortodoxe Române, având vocația de devenire și chiar de eternitate. Universitatea din București, din care face parte și Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul», a încercat și ea să contribuie cu echilibrul și experiența profesorilor, dar și cu spiritul tânăr inovativ al generațiilor de studenți, la o transformare echilibrată, la adaptarea la schimbările regionale și globale, pentru a menține stabilitatea socială și economică a societății românești. Conservatoare prin tradiție ca și Biserica, dar inovatoare prin natura ei, Universitatea din București a considerat că lipsa de schimbare sau schimbările ineficiente și inechitabile induse politic vor conduce întotdeauna la acumularea de tensiuni sociale și vor genera mișcări radicale extremiste. În fața radicalismului revoluționar extremist, vom fi întotdeauna adepții alternativei, ai unei reforme controlate. Reformele în acest context nu presupun o ruptură față de tradiție, ci capacitatea de a o reinterpreta într‑o manieră care să‑i păstreze relevanța. O tradiție vie este una care se exprimă convingător în prezent, fără a-și pierde esența. De aceea, societatea are nevoie de o Universitate și de o Biserică dispuse să asculte toate segmentele sociale, inclusiv pe cele generatoare de schimbare, precum intelectualii sau tinerii, să înțeleagă, să se apropie și să vorbească pe înțelesul tuturor oamenilor de astăzi. Înțelepciunea unor instituții nu constă doar în fidelitatea față de trecut, ci și în discernământul de a recunoaște momentul în care este nevoie de o reașezare, de reformulare care nu alterează esențialul, ci îl readuce în prim plan. Acest exercițiu de echilibru nu este necesar doar în interiorul Bisericii sau al Universității din București, ci în întreaga societate. Schimbarea autentică, așadar, nu se produce prin gesturi bruște sau prin retorică radicală, ci printr‑un efort consecvent și lucid. Din acest punct de vedere, la scara istoriei, Biserica oferă un model valoros, acela al unei continuități cu sens și echilibru, capabilă să traverseze epoci fără a‑și pierde identitatea. În încheiere, permiteți‑mi să vă felicit, Preafericirea Voastră, pentru realizările remarcabile din ultimul an, pentru echilibru, adaptabilitate și deschiderea către modernitate imprimate Bisericii Naționale, să vă adresez urări de sănătate, pace și împlinire în lucrarea pe care o înfăptuiți, an după an, cu tenacitate, cu competență, cu responsabilitate și dăruire! La mulți ani!”