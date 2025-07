Rugăciune și recunoștință la ziua de naștere a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit astăzi, 22 iulie 2025, împlinirea vârstei de 74 de ani. Alături de Preafericirea Sa au participat la momentul de rugăciune și la evenimentul festiv, desfășurate la Catedrala Patriarhală din București și în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, președintele României, oficialități de stat, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ierarhi, consilieri patriarhali și eparhiali, clerici, credincioși devotați Bisericii.

Evenimentul aniversar a debutat la Catedrala Patriarhală cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de clerici, în cadrul căreia s‑au rostit rugăciuni și cereri de mulțumire pentru toate bunătățile și ajutorul revărsate de Dumnezeu asupra Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat apoi slujba de Te Deum, cu prilejul zilei aniversare a Patriarhului României, iar, la final, ierarhul a rostit un cuvânt de felicitare în care a evidențiat însemnătatea numelui Preafericirii Sale, Dan Ilie, primit la Botez, precum și cele mai importante momente și lucrări din viața Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„La 20 iulie 1951, în zi însemnată, la praznicul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, a venit pe lume, într‑un modest sat bănățean, Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, în casa învățătorului Alexie Ciobotea și a soției sale Stela, cel de-al treilea copil al familiei, înscris în actele comunale la data de 22 iulie și botezat câteva săptămâni mai târziu în biserica din bârne de gorun a satului, ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, primind atunci dublul nume profetic, cel de Dan, care este o prescurtare a numelui Daniel, ce înseamnă «Dumnezeu este judecătorul meu», dar care a fost și numele unuia dintre cei 12 fii ai lui Iacob, devenit conducătorul celui de‑al doilea cel mai mare trib israelit după Iuda, adică tribul lui Dan; precum și numele Marelui Proroc Ilie, care înseamnă «Iahve este Dumnezeu». […] Printr‑o inspirație providențială, părinții Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au ales acest nume pentru cel care avea să ajungă, asemenea lui Dan, conducător spiritual al poporului credincios și să păstorească în chip profetic, ca Daniel și Ilie, Biserica lui Dumnezeu cu duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe neascultători la înțelepciunea drepților. […] Vă mulțumim, Preafericirea Voastră, pentru această pildă a fidelității față de locul căruia îi aparțineți, al nașterii și formării, pe care ne‑o oferiți tuturor, iar cu prilejul acestei zile, a nașterii Preafericirii Voastre, vă dorim cu toții, demnitari, ierarhi, preoți și credincioși, viețuitori din mănăstiri, colaboratorii din cadrul Permanenței Consiliului Național Bisericesc și al Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, viață îndelungată și putere de muncă, plină de împliniri și bucurii, multă inspirație, mult curaj și mult ajutor de la Dumnezeu, Părintele luminilor, în depășirea tuturor încercărilor prin care trec neamul și Biserica noastră”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

La finalul cuvântului său, ierarhul i‑a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel din partea slujitorilor și a credincioșilor Catedralei Patriarhale un frumos aranjament floral.

În continuare, Preafericirea Sa a adresat cuvinte de mulțumire Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru descrierea copilăriei sale, precum și tuturor celor prezenți la evenimentul festiv şi care au înălțat rugăciuni către Dumnezeu.

„Mulțumim Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru această prezentare a copilăriei noastre și mai ales pentru darurile pe care Dumnezeu le dăruiește părinților credincioși pentru copiii care sunt educați în credință. Desigur, fiecare dintre noi avem nostalgia Betleemului și a Nazaretului unde S‑a născut și, cu prilejul zilei de naștere, avem ocazia de a mulțumi lui Dumnezeu pentru darul vieții, în primul rând, pentru că nu era necesar ca noi să existăm. Așa cum a spus și poetul Mihai Eminescu, «Din mila Sfântului, facem umbră pământului», din iubirea milostivă și smerită a lui Dumnezeu există universul, există umanitatea și fiecare persoană umană. Din acest motiv, Îi mulțumim lui Dumnezeu, părinților după trup și tuturor celor care au fost părinți duhovnicești, învățători, profesori, dar și preoți de parohie, preoți de mănăstire, profesori de universitate, care au contribuit la formarea noastră, și este bine ca de ziua de naștere să arătăm recunoștință și, așa cum spuneam și altă dată, recunoștința fiind floare rară uneori, ar trebui cultivată mai des, iar acesta este un bun prilej pentru a ne aduce aminte de cei care ne‑au născut, ne‑au format și ne‑au ajutat, ca să putem și noi să ajutăm poporul în viața sa. Mai ales, mulțumim celor care, în activitatea noastră de mai târziu în Biserică, ierarhilor, ne‑au ajutat să împlinim lucrarea sfântă a arhieriei. Desigur, niciodată lucrarea în Biserică nu se poate realiza de unul singur, ci numai în comuniune, și de aceea mulțumim celor care în Biserică ne ajută să slujim cu multă responsabilitate și dăruire poporul român, care este unul dreptcredincios și care are nevoie de îndrumare, de luminare și de încurajare. De asemenea, mulțumim autorităților de stat centrale și locale pentru buna cooperare între Biserică și Stat, deoarece toți cetățenii români sunt în majoritate fiii și fiicele Bisericii atât din țară, cât și din străinătate. Avem șansa de a-I mulțumi lui Dumnezeu, dar și oamenilor prin care Acesta lucrează, din acest motiv noi vă mulțumim pentru prezență, vă dorim sănătate multă și ajutor de la Domnul”, a spus Preafericirea Sa.

Moment festiv la Palatul Patriarhiei

După rugăciunea de mulțumire înălțată în Catedrala Patriarhală, oaspeții Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au mers în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, unde a avut loc un moment festiv moderat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

La acesta au participat președintele României, Nicușor‑Daniel Dan; Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal; Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal; Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; președinții celor două camere ale Parlamentului României, reprezentanți ai Guvernului României, reprezentanți ai altor instituții de stat, membri ai Permanenței Consiliului Național Bisericesc și membri ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În cadrul manifestării festive au rostit cuvinte de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia aniversării zilei de naștere: Nicușor‑Daniel Dan, președintele României; Mircea Abrudean, președintele Senatului; Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților; Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim‑Ministrului, care a prezentat mesajul premierului României, Ilie‑Gavril Bolojan; Ciprian Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte; Gheorghe Stan, care a prezentat mesajul președintelui Curții Constituționale a României, Elena‑Simina Tănăsescu; Mirela Călugăreanu, președintele Curții de Conturi a României; Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al municipiului București, și prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București.

La finalul prezentării mesajelor, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a menționat faptul că, la Cabinetul Patriarhal, au mai fost transmise mesaje de felicitare cu prilejul aniversării Patriarhului României din partea unor instituții și persoane private, între acestea amintind: Academia Română, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Serviciul de Protecție și Pază, Statul Major al Apărării, Statul Major al Forțelor Navale, Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit apoi tuturor celor prezenți și celor care au transmis mesaje de felicitare, evidențiind faptul că acestea sunt în egală măsură mesaje de susținere a unei misiuni care este împlinită în societate prin unirea forțelor tuturor instituțiilor responsabile.

„La sfârșitul acestui moment festiv, doresc să exprim mulțumiri tuturor celor care au adresat mesaje frumoase și substanțiale, foarte încurajatoare. Aceste felicitări le considerăm ca o încurajare în lucrarea noastră, împreună cu Sfântul Sinod și împreună cu toate instituțiile Bisericii. În mod deosebit, dorim să reamintim faptul că, potrivit Legii Cultelor, cultele recunoscute în România sunt «factori ai păcii sociale». De aceea este important să afirmăm libertatea, diversitatea opiniilor, diversitatea instituțiilor, dar, în același timp, este nevoie și de afirmarea unității naționale. Ca și Armata, Biserica Ortodoxă Română a mers în ultimii 25 de ani pe principiul neutralității partinice, care nu înseamnă, însă, indiferență. Suntem neutri, dar nu indiferenți la ceea ce se întâmplă. Această neutralitate permite ca fiii și fiicele Bisericii să se poată exprima liber, ca cetățeni responsabili. Însă, atunci când e nevoie de reconciliere, de promovarea unității naționale, este important ca preotul, în calitate de părinte spiritual într‑o comunitate, să fie un factor al păcii sociale. De aceea, noi nu promovăm o politică partinică, dar promovăm o politică națională”, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Patriarhul României a vorbit și despre simbolismul Catedralei Mântuirii Neamului, care urmează a fi sfințită în cadrul manifestărilor organizate de Biserica Ortodoxă Română cu prilejul aniversării Centenarului ridicării sale la rangul de Patriarhie.

„Catedrala Mântuirii Neamului este numită și «Națională» pentru că este închinată eroilor români. Ea are ca hram principal «Înălțarea Domnului» și «Ziua Eroilor». Această catedrală are o semnificație deodată religioasă și patriotică, națională. Fiindcă a trebuit să onorăm în mod special eroii români din toate timpurile și din toate locurile, în loc de nouă clopote am făcut numai șase, pentru ca unul dintre aceste clopote să fie clopotul eroilor români, de 25 de tone. (...) Al doilea hram al Catedralei este «Sfântul Apostol Andrei», părintele spiritual al românilor. Aceste două hramuri, care sunt și zile de sărbătoare, sunt semnificative pentru această catedrală. (...) Catedrala are cea mai mare suprafață de pictură bizantină. Noi am dorit să facem pictură bizantină, dar nu în frescă, ci în mozaic, care este mai durabilă”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii noastre.

În încheiere, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor i‑au oferit Patriarhului României un frumos aranjament floral.

Sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este ziua de 30 septembrie a fiecărui an, data întronizării Preafericirii Sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007).