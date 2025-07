Misiunea absolvenților de Teologie este slujirea continuă a lui Dumnezeu și a semenilor

Data: 03 Iulie 2025

Festivitatea depunerii jurământului de credință a absolvenților Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din cadrul Universității din Bucureşti - Promoția 2025, se desfășoară în contextul acestui an, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al Centenarului Patriarhiei Române şi An comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea. Acest eveniment reprezintă un moment esențial în formarea duhovnicească permanentă, dovedind maturitate, dar și responsabilitate.

Tinerii teologi absolvenţi, care astăzi Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru frumosul parcurs teologic de până acum, au fost pregătiți de dascălii lor de teologie, în anii de studii universitare, pentru a-și valorifica experiența dobândită, cu har și trudă, în slujirea Bisericii și a credincioșilor ei.

Aplicarea cunoştinţelor teologice în cadrul diferitelor situații din viața cotidiană reprezintă o dovadă a capacității tinerilor absolvenți de a sesiza cât mai exact nevoile reale ale credincioşilor, exigențele predării Religiei sau ale lucrării de asistență social-filantropică a Bisericii, precum și importanța restaurării, conservării și administrării patrimoniului sacru românesc.

De aceea, astăzi, teologia noastră academică este chemată să folosească metode noi și dinamice de cercetare și exprimare, pentru intensificarea misiunii ei de formare intelectuală și spirituală a tinerei generații. În acest context, reafirmarea legăturii dintre teologie și spiritualitate, dintre credință și viața creștină, se impune, cu prioritate, conștiinței și activității misionare a Bisericii în eforturile de sfințire a vieții creștine și de întărire a mărturiei sale în societate.

În confruntarea cu fenomenul secularizării se simte acut nevoia ca facultățile de teologie să intensifice cercetarea academică privind legătura dintre viața spirituală și activitatea socială a Bisericii, pentru misiunea creștină în societate. De aceea, în timpul studiilor teologice, studenților teologi li se cere să cunoască nu doar informații teoretice, ci să-și dezvolte și abilități practice, prin dialogul cu oameni duhovnicești, prin implicarea în activitățile parohiilor și ale mănăstirilor dinamice și harnice, prin proiecte educaționale bisericești adresate copiilor și tinerilor.

Criteriul principal al evaluării calității spirituale a unei teologii creștine trebuie să fie conformitatea ei spirituală cu Dumnezeu-Cuvântul, cu învățătura și lucrarea lui Hristos pentru mântuirea lumii, deoarece numai El ne arată cum cunoașterea lui Dumnezeu devine comuniune de iubire și viață cu Dumnezeu și cu semenii.

În comuniune de gândire cu Sfinții Bisericii, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae ne-a arătat prin teologia sa că Ortodoxia este mai întâi o lucrare lăuntrică sau mistică, de unire a omului cu Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Persoana umană se sfințește și îndumnezeiește în relație conștientă și liber asumată cu Persoana divino-umană a lui Hristos, Care îl conduce pe om în iubirea și lumina Preasfintei Treimi. Biserica, prin învățătura de credință și prin Sfintele Taine, promovează viața spirituală sau lăuntrică, adică sălășluirea Împărăției lui Dumnezeu în oameni, întrucât toate darurile duhovnicești sunt împărtășite omului pentru creșterea lui spirituală sau duhovnicească, în comuniune cu Dumnezeu - Izvorul vieții veșnice.

Spre acest mod de gândire și viețuire sfântă suntem chemați să înaintăm și noi cei de astăzi, deopotrivă dascăli și studenți, în toate școlile de teologie, cultivând mai intens discernământul sau capacitatea de a deosebi între Duhul lui Hristos și duhul veacului secularizat. În acest sens, Sfinții Apostoli ne îndeamnă la această lucrare: „nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit” (Romani 12, 2).

Sperăm că actuala promoție de absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București va aduce Bisericii noi astfel de misionari sau „lucrători în via Domnului”, spre bucuria poporului dreptcredincios.

Felicităm pe toți absolvenții acestei promoții și pe profesorii lor, dorind tuturor multă sănătate, bucurie și ajutor de la Dumnezeu, în toată fapta bună, întru mulți și fericiți ani!

Cu deosebită prețuire și părintești binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt rostit cu prilejul Festivității de absolvire a Promoției 2025, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București, joi, 03 iulie 2025.