Multe înnoiri într-o eparhie venerabilă. Preasfințitul Părinte Lucian la ceas aniversar

Data: 19 Aprilie 2026

Hristos a înviat!

În fiecare an, în Săptămâna Luminată, plină de pacea și bucuria marelui praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Episcopia Caransebeșului organizează manifestări religioase și culturale, prilejuite de sărbătorirea hramului noii Catedrale Episcopale - „Învierea Domnului”.

Anul acesta, bucuria acestor manifestări este sporită de împlinirea a douăzeci de ani de păstorire a Preasfințitului Părinte Lucian în demnitatea de Episcop al Caransebeșului.

În aceste două decenii de neobosită şi intensă lucrare misionară, roadele sunt vizibile. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a înnoit şi a intensificat viaţa duhovnicească din mănăstiri şi parohii, precum şi activitatea culturală a eparhiei. A inițiat şi a susţinut construirea a peste 26 de biserici noi şi a supravegheat restaurarea a peste 134 de lăcașuri de cult, multe dintre ele fiind monumente istorice. A înființat patru aşezăminte monahale noi, a târnosit 44 de biserici vechi, netârnosite niciodată, unele cu peste 200 de ani de existenţă; a hirotonit peste 150 de clerici pentru mănăstirile, parohiile, unitățile misionar-filantropice și școlare din eparhie. Însă, între toate aceste frumoase realizări, cea mai de seamă rămâne definitivarea lucrărilor de construcție şi amenajare a noii Catedrale din Caransebeş.

Cea mai importantă realizare a Bisericii Românești din Transilvania în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vremea Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna, a fost restaurarea Mitropoliei Transilvaniei (1864), precum și reînființarea Episcopiei Caransebeșului ca eparhie ortodoxă românească, fapt care a contribuit la dezvoltarea vieții naționale, bisericești și culturale a românilor transilvăneni.

Caransebeșul, străvechi centru bisericesc al Banatului, și-a dobândit rangul de episcopie prin diploma imperială din 8 iulie 1865, primul cârmuitor al acestei eparhii fiind Episcopul Ioan Popasu (1865–1889).

În condiții istorice dificile, episcopii Caransebeșului au luptat pentru afirmarea duhovnicească, culturală, națională și patrimonială a eparhiei. Din cauza lipsurilor materiale, în oraș nu s-a putut construi o catedrală episcopală, acest statut fiind purtat provizoriu de cea mai veche biserică din Caransebeș, Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, ridicată în secolul al XVIII-lea.

Prima inițiativă de a construi o catedrală episcopală la Caransebeș i-a aparținut Patriarhului Miron Cristea, care, în timpul păstoririi sale aici (1910–1919), a subliniat în repetate rânduri această necesitate. Contextul politic de dinaintea Marii Uniri din 1918 a împiedicat însă realizarea proiectului. Ulterior, devenit Mitropolit primat la București, Miron Cristea a revenit la Caransebeș și a inițiat un fond pentru zidirea unei noi catedrale, contribuind personal cu suma de 20.000 de coroane.

Un alt ierarh care a susținut cu însuflețire acest ideal a fost Episcopul Veniamin Nistor (1941–1949), care a urmărit încă de la începutul păstoririi sale ridicarea catedralei. Din pricina războiului și a instaurării regimului comunist ateu, proiectul nu a mai putut fi realizat; mai mult, la 14 februarie 1949, istorica Episcopie a Caransebeșului a fost desființată.

Prin voia și lucrarea lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, Episcopia Caransebeșului a fost reînființată în anul 1994. Primul ierarh al reînființatei eparhii, Episcopul Emilian Birdaș (1994-1996), a întocmit planul noii catedrale, iar piatra de temelie a fost pusă la 27 octombrie 1996 de către Preasfințitul Părinte Episcop Laurențiu Streza, astăzi Mitropolitul Ardealului.

În urma alegerii Preasfințitului Părinte Laurențiu Streza ca Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului și a vacantării scaunului episcopal de la Caransebeș, la 8 februarie 2006, Preasfințitul Părinte Lucian Mic a fost ales Episcop al Caransebeșului, fiind instalat în această demnitate la 26 februarie 2006, în Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș.

În anii 2007–2008, catedrala a fost ridicată, acoperită și tencuită la exterior, iar în anul 2009 au continuat lucrările de amenajare interioară, fiind finalizată în primăvara anului 2010.

După multă osteneală și cu ajutorul lui Dumnezeu, la 12 septembrie 2010 am săvârşit personal slujba de sfințire a noii Catedrale Episcopale din Caransebeș, în prezența unui numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, în anul centenarului instalării Episcopului Miron Cristea în scaunul eparhial (1910–2010).

Astăzi, când Eparhia Caransebeșului serbează hramul noii Catedrale Episcopale, este pusă în lumină taina rodirii spirituale, ca împlinire a responsabilității de a mărturisi și sluji, prin cuvânt și faptă, prezența și lucrarea Domnului Hristos Cel înviat, la împlinirea a 20 de ani de rodnică și neobosită slujire arhierească a Preasfințitului Părinte Lucian.

La acest ceas aniversar, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Preasfinției Sale, precum și asupra clerului și credincioșilor din Eparhia Caransebeșului.

Totodată, îl felicităm pe Preasfințitul Părinte Episcop Lucian pentru modul în care a înmulțit darurile primite de la Dumnezeu, lucrând „cu timp și fără timp”, îmbinând viața spirituală cu slujirea socială și cultivând dragostea de țară, împreună cu pacea între culte și etnii.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos Cel înviat, „Păstorul cel Bun” (Ioan 10, 11) și „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să dăruiască Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, ani mulţi cu sănătate şi bucurii, precum şi aceeași râvnă plină de evlavie pentru slujirea arhierească pastorală şi socială, spre binele Bisericii noastre şi al poporului român dreptcredincios.

Cu aleasă preţuire şi părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj adresat cu prilejul manifestărilor prilejuite de hramul Catedralei Episcopiei Caransebeşului, „Învierea Domnului”, și sărbătoririi a 20 de ani de slujire pastorală a Preasfințitului Părinte Lucian, în demnitatea de Episcop al Caransebeșului, duminică, 19 aprilie 2026.