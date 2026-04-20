În a doua duminică după Paşti, 19 aprilie, Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș și‑a sărbătorit hramul principal. Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de 10 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române a adunat mulțime de credincioși și oficialități centrale și locale. De 19 ani, cu prilejul acestei sărbători au loc o serie de evenimente spiritual‑culturale intitulate generic „Zilele credinței și culturii în Episcopia Caransebeșului”.

Șirul manifestărilor hramului Catedralei Episcopale din Caransebeș a început în Duminica Sfântului Apostol Toma, cu Sfânta Liturghie oficiată de cei 10 ierarhi, împreună cu un numeros sobor de preoți și diaconi, în prezenţa autorităților centrale și locale, civile și militare, precum și a sute de credincioşi, printre care copii şi tineri îmbrăcați în port popular.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de PS Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; PS Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; PS Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului; PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; PS Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; PS Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; PS Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria.

Preasfințitul Părinte Ignatie a rostit cuvântul de învățătură, iar, la final, Preasfințitul Părinte Visarion a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru acest eveniment, care pe lângă hramul catedralei a marcat și cei 20 de ani de arhipăstorire a Preasfințitului Părinte Lucian ca Episcop al Eparhiei Caransebeșului. Mesajul Patriarhului României s‑a intitulat: „Multe înnoiri într‑o eparhie venerabilă. Preasfințitul Părinte Lucian la ceas aniversar”.

Prezent la această sărbătoare, Ciprian Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte în Guvernul României, a transmis la final un cuvânt de felicitare și apreciere pentru realizările Părintelui Episcop Lucian în Eparhia Banatului de Munte.

„Ne bucurăm și ne veselim duhovnicește pentru că este, într‑adevăr, nu numai hramul Catedralei noastre Episcopale, ci și sărbătoarea întregii Episcopii a Caransebeșului, o Episcopie veche, care s‑a înființat în 1865, a fost desființată abuziv de regimul comunist în 1949, iar din 1994 şi‑a reluat activitatea prin vrednicul de pomenire Episcop Emilian Birdaș. Aşadar, Episcopia Caransebeșului este în mare sărbătoare în aceste zile, pentru că întotdeauna în Duminica a doua după Paşti ne adunăm la biserică să ne încredințăm și noi împreună cu Sfântul Apostol Toma și să spunem din toată inima: «Domnul meu și Dumnezeul meu!» Astăzi, ierarhi din toate zonele țării noastre au venit în cetatea Caransebeșului: din Basarabia, din Moldova, din Dobrogea, din Muntenia, din Oltenia, din Mitropolia Ardealului, din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, dar și episcopi care îi păstoresc pe românii din jurul României - Preasfințitul Părinte Ieronim al Daciei Felix și Preasfințitul Părinte Siluan al românilor ortodocși din Ungaria. Așadar, un sobor de 10 arhierei am slujit în Catedrala noastră Episcopală, am ascultat cu multă atenție mesajul consistent al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care ne binecuvântează de fiecare dată, ne încurajează și, bineînțeles, ne îmbrățișează pe toți pentru că este într‑adevăr părintele nostru. De asemenea, le mulțumim preoților și credincioșilor, familiei extinse, familiei duhovnicești a întregii Episcopii a Caransebeșului, care au venit de departe sau de aproape la hramul acestei catedrale şi la această frumoasă aniversare”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

Sfânta Liturghie a fost împodobită prin răspunsurile liturgice date de Corul Catedralei Episcopale, dirijat de părintele profesor Petru Paica. După Sfânta Liturghie, în fața catedralei a avut loc și un moment artistic de promovare a folclorului bănățean.

Sfinţirea apei la hramul Mănăstirii Gornea

Mănăstirea Gornea din județul Caraș‑Severin și‑a prăznuit hramul la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, în data de 17 aprilie. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost în mijlocul obștii acestui așezământ monahal și a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Au participat la sfânta slujbă autorități locale și mulți credincioși de pe Clisura Dunării, precum și foarte mulți copii și tineri.

După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat și slujba de sfințire a apei la izvorul din incinta mănăstirii. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.