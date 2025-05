„Părinte, păstor și stâlp al credinței și unității românilor din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”

Data: 10 Mai 2025

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Înaltpreasfinția Voastră, Înaltpreasfințite Părinte Atanasie,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Onorată asistență,

Hristos a înviat!

Întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie Rusnac în demnitatea de cel dintâi ierarh al nou înființatei Arhiepiscopii Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord reprezintă un moment de binecuvântată bucurie pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și un eveniment cu o deosebită încărcătură duhovnicească și istorică pentru comunitatea ortodoxă românească din aceste ținuturi de nord-vest ale continentului european.

În ședința sa de lucru din data de 29 februarie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii, cu sediul la Londra, ca eparhie sufragană a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Apoi, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 11-12 iulie 2024, Episcopia Ortodoxă Română a Marii Britanii a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie, cu următoarea titulatură: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord. În data de 25 octombrie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în demnitatea de arhiepiscop al acestei eparhii pe Preasfințiul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și ridicarea acesteia la rangul de arhiepiscopie constituie încununarea eforturilor depuse de Patriarhia Română, în grija sa pastorală pentru preoții și credincioșii ortodocși români care s-au stabilit, temporar sau definitiv, pe teritoriul Marii Britanii și al Irlandei de Nord. În plus, înființarea acestei eparhii, cu sprijinul Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, și al autorităților de stat, precum și ridicarea ei la rangul de arhiepiscopie înseamnă o recunoaștere a dinamismului și intensității vieții spirituale a comunității ortodoxe românești din Regatul Unit.

Prin urmare, în cadrul acestui moment solemn al Întronizării, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Atanasie Rusnac este încredințat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu noua misiunea de a fi părinte, păstor și stâlp al credinței și unității preoților și credincioșilor ortodocși români din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Atanasie Rusnac este unul dintre cei mai tineri ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, un păstor harnic și misionar, cu o bogată experiență pastorală dobândită, în special, în anii de slujire ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, fiind un bun cunoscător al realităților religioase, misionare și sociale ale diasporei românești din Europa de Vest.

Înaltpreasfinția Voastră, Înaltpreasfințite Părinte Atanasie,

Întronizarea Înaltpreasfinției Voastre în demnitatea de cel dintâi Arhipăstor al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord reprezintă începutul unei noi etape în slujirea Bisericii lui Hristos, marcată de responsabilități multiple și de o chemare sfântă la păstorirea unei comunități ortodoxe românești aflată departe de țară.

În contextul vieții din diaspora, unde credincioșii se confruntă adesea cu provocările integrării, ale identității și ale păstrării valorilor spirituale, culturale și naționale, întronizarea Înaltpreasfinției Voastre ca Arhiepiscop al românilor ortodocși din Marea Britanie și Irlanda de Nord constituie un reper esențial de întărire și sprijin spiritual pentru aceștia. Suntem încredințați că Înaltpreasfinția Voastră veți continua să lucrați cu aceeași dragoste, blândețe și înțelepciune în via Domnului Iisus Hristos, „Păstorul cel Bun” (Ioan 10, 11), pentru unitatea, întărirea și înnoirea vieții bisericești a credincioșilor ortodocși români din Regatul Unit, insuflând în inimile tuturor speranță, pace și dorința de a merge împreună pe calea mântuirii.

În această zi binecuvântată, ne rugăm ca Dumnezeu să vă dăruiască înțelepciune, sănătate și îndrumare duhovnicească în slujirea turmei încredințate. Fie ca noua misiune pastorală și misionară să vă aducă bucurie sfântă, pace și mult ajutor de la Domnul nostru Iisus Hristos, „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1).

Totodată, vă încredințăm de rugăciunile noastre, cu nădejdea că lucrarea pastorală și misionară pe care o începeți va fi una roditoare și bineplăcută înaintea lui Dumnezeu.

Cu frăţească dragoste şi părintească binecuvântare în Domnul nostru Iisus Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj transmis cu prilejul întronizării Înaltpreasfințitului Părinte ATANASIE RUSNAC în demnitatea de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord, Londra, sâmbătă, 10 mai 2025.

***

Your Eminences, Your Graces,

Your Eminence Archbishop Atanasie,

Most Reverend and Venerable Fathers,

Esteemed audience,

Christ is risen!

The enthronement of His Eminence Atanasie Rusnac as the first hierarch of the newly established Romanian Orthodox Archdiocese of Great Britain and Northern Ireland represents a moment of blessed joy for the entire Romanian Orthodox Church and a spiritually and historically significant event for the Romanian Orthodox community in the north-western lands of the European continent.

In its working session of February 29, 2024, the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church approved the establishment of the Romanian Orthodox Diocese of Great Britain, with its headquarters in London, as a suffragan diocese of the Romanian Orthodox Metropolis of Western and Southern Europe. Then, on July 11-12, 2024, during the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, the Romanian Orthodox Diocese of Great Britain was elevated to the rank of Archdiocese, with the following title: The Romanian Orthodox Archdiocese of Great Britain and Northern Ireland. On October 25, 2024, the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church elected His Grace Atanasie of Bogdania, Auxiliary Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Italy, as Archbishop of this Archdiocese.

The establishment of the Romanian Orthodox Diocese of Great Britain and its elevation to the rank of Archdiocese mark the culmination of the efforts undertaken by the Romanian Patriarchate in its pastoral caring for the Romanian Orthodox priests and faithful who have settled, temporarily or permanently, in Great Britain and Northern Ireland. Moreover, the establishment of this diocese, with the support of His Eminence Iosif, the Romanian Orthodox Metropolitan of Western and Southern Europe, and of the state authorities, as well as its elevation to the rank of Archdiocese, represents a recognition of the dynamism and intensity of the spiritual life of the Romanian Orthodox community in the United Kingdom.

Therefore, during this solemn moment of the Enthronement, His Eminence Archbishop Atanasie Rusnac is entrusted by the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church with the new mission of being a spiritual father, shepherd, and pillar of the faith and unity of the Romanian Orthodox priests and faithful in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

His Eminence Archbishop Atanasie Rusnac is one of the youngest hierarchs of the Romanian Orthodox Church, a diligent and missionary pastor, with extensive pastoral experience gained especially during his years of service as Auxiliary Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Italy. He is very knowledgeable of the religious, missionary, and social realities of the Romanian diaspora in Western Europe.

Your Eminence Archbishop Atanasie,

The enthronement of Your Eminence as the first Archbishop of the Romanian Orthodox Archdiocese of Great Britain and Northern Ireland marks the beginning of a new stage in your service of the Church of Christ, characterized by multiple responsibilities and a holy calling to shepherd a Romanian Orthodox community far from its homeland.

In the context of the diaspora, where the faithful often face challenges of integration, identity, and the preservation of spiritual, cultural, and national values, your enthronement as Archbishop of the Romanian Orthodox community in Great Britain and Northern Ireland is a crucial landmark for strengthening and providing spiritual support to them. We are confident that Your Eminence will continue to work with the same love, gentleness, and wisdom in the vineyard of our Lord Jesus Christ, the “Good Shepherd” (John 10, 11), for the unity, strengthening, and renewal of the ecclesial life of the Romanian Orthodox faithful in the United Kingdom, inspiring in the hearts of all hope, peace, and the desire to walk together on the path of salvation.

On this blessed day, we pray that God may grant you wisdom, health and spiritual guidance in the service of the flock entrusted to you. May your new pastoral and missionary activity bring you spiritual joy, peace, and abundant help from our Lord Jesus Christ, “The High Priest of our confession” (Hebrews 3, 1).

At the same time, we assure you of our prayers, with the hope that the pastoral and missionary work that you are going to start will be fruitful and well-pleasing to God.

With fraternal love and paternal blessing in our Lord Jesus Christ,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church