Centenarul Patriarhiei Române și proclamarea de noi sfinți români

Data: 22 Ianuarie 2026

‑ Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025 -

Anul 2025 a reprezentat un prag istoric și spiritual de o semnificație majoră pentru Biserica Ortodoxă Română, fiind proclamat ca Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea. În acest context, Arhiepiscopia Bucureștilor și‑a asumat misiunea de a prezenta maturitatea administrativă și profunzimea duhovnicească a unei Biserici care celebrează un secol de demnitate patriarhală.

Vârful de boltă al acestui an jubiliar a fost marcat de un eveniment cu rezonanță peste veacuri: sfințirea picturii Catedralei Naționale. Această construcție monumentală nu reprezintă doar finalizarea unui demers liturgic și artistic de excepție, ci este însăși forma vizibilă permanentă a recunoștinței noastre față de Dumnezeu și de eroii neamului românesc. Catedrala Națională, înveșmântată acum în haina luminoasă a mozaicului, devine simbolul unității de credință, de neam și de cultură creștină, oferind generațiilor prezente și viitoare o permanentă chemare vizuală la căutarea vieții veșnice din Împărăția cerurilor și o înălțare în demnitatea umanității unite cu Dumnezeu în Iisus Hristos.

Totodată, activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor, s‑a desfășurat sub semnul recunoștinței față de duhovnicii și mărturisitorii care au păstrat aprinsă candela credinței în perioada de prigoană comunistă a secolului al XX‑lea. Prin diversele și numeroasele evenimente ce au avut loc, am urmărit să aducem în conștiința contemporană chipurile luminoase ale unor clerici români care, prin rugăciune și suferință, au luptat și lucrat pentru libertatea și demnitatea poporului român. Moștenirea lor spirituală ne inspiră să păstrăm credința ortodoxă și să apărăm virtuțile și valorile vieții creștine în fața provocărilor actuale. Acești sfinți mărturisitori sunt icoane vii ale Bisericii noastre, care ne învață că iubirea jertfelnică pentru Hristos este cea mai înaltă chemare a fiecărui creștin.

Activitatea administrativ‑pastorală și economic‑patrimonială

Personalul clerical și monahal

În Arhiepiscopia Bucureștilor, în anul 2025 au funcționat: 13 protoierii, 718 parohii (334 urbane și 384 rurale) și 46 filii, 35 mănăstiri și 7 schituri (42 unități monahale).

La parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor își desfășoară activitatea 1.173 clerici încadrați pe post (dintre care 1.104 preoți și 69 diaconi), dintre aceștia 36 de preoți și 15 diaconi fiind hirotoniți în anul 2025.

În administrația Centrului eparhial își desfășoară activitatea 25 clerici de mir încadrați pe post (11 preoți și 14 diaconi).

În cadrul eparhiei Bucureștilor activează 121 preoți care asigură asistența religioasă şi socială în diferite instituții: M.Ap.N. – 23, penitenciare - 6, M.A.I. – 5 şi S.R.I. – 1, spitale - 45, unități de învățământ - 7, centre rezidențiale/de găzduire - 5, centre de plasament – 3, cimitire de stat – 15, alte instituții - 11.

În anul 2025, 6 clerici au fost primiți din alte eparhii, 30 preoți au fost pensionați, 33 preoți au fost îmbisericiți, iar 14 preoți au trecut la Domnul.

În mănăstiri și schituri sunt 655 de viețuitori, dintre care 238 de monahi și frați, iar 417 de monahii și surori. Personalul clerical monahal este alcătuit din 135 de preoți (26 arhimandriți, 54 de protosingheli și 55 de ieromonahi) și 18 ierodiaconi (din care 4 arhidiaconi).

Au fost închinoviați un număr de 13 viețuitori, au fost săvârșite 7 tunderi în monahism, 2 hirotonii întru ieromonah și 2 hirotonii întru ierodiacon.

Patru protosingheli au primit rangul de arhimandrit și un ieromonah rangul de protosinghel. Un monah și patru monahii au trecut la Domnul.

În cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost oficiate 15.990 botezuri, 8.150 cununii și 18.266 înmormântări.

În scopul susținerii procesului de perfecționare continuă a clerului, în toate protoieriile au fost organizate conferințe administrative, precum și cercuri pastoral – misionare ale preoților.

De asemenea, în sprijinul dezvoltării profesionale a clericilor din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, au fost organizate Cursurile pastoral‑misionare destinate obținerii gradelor profesionale.

În cadrul activităților de perfecționare continuă a clerului în diaspora europeană, Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat, potrivit hotărârilor Sfântului Sinod, cursurile pentru obținerea gradelor profesionale destinate clericilor din două Mitropolii din diaspora europeană (Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale și Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord).

Patrimoniul cultural

Bunurile culturale mobile cu valoare de patrimoniu cultural sunt valorificate muzeal în 19 colecții de artă bisericească organizate în cadrul mănăstirilor și în 8 colecții muzeale parohiale sau păstrate în depozitele de conservare a bunurilor culturale mobile organizate la nivelul municipiului Bucureşti și județelor Ilfov și Prahova.

În scopul valorificării culturale a patrimoniului deținut, a fost dezvoltat un proiect de promovare și mediatizare online a colecțiilor, informații referitoare la patrimoniul cultural religios al Arhiepiscopiei Bucureștilor fiind publicate periodic pe site‑ul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în secțiunea muzee și colecții muzeale.

Un proiect important inițiat și coordonat de Arhiepiscopia Bucureștilor este reprezentat de edificarea Ansamblului Cultural muzeal al Mănăstirii Snagov care va găzdui o colecție muzeală permanentă dedicată istoriei și activității culturale de la mănăstirea Snagov.

Arhiepiscopia Bucureștilor, în calitate de solicitant în cadrul apelului de proiecte Acțiunea tematică „Edificii de Cult” - 2024, program lansat de Institutul Național al Patrimoniului, a obținut finanțarea execuției lucrărilor de conservare – restaurare a unor componente artistice aparținând Catedralei Patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena, respectiv catapeteasmă și mobilier bisericesc și pictură murală exterioară din pridvorul Catedralei Patriarhale. De asemenea, alte șapte unități de cult din Arhiepiscopia Bucureștilor au câștigat finanțarea pentru Subprogramul Proiectare.

Lucrări de pictură bisericească

În cursul anului 2025 au fost avizate și aprobate 39 de proiecte noi, expertize și memorii tehnice pentru execuția picturii (în diferite tehnici), restaurare pictură murală, execuție și restaurare catapeteasmă și mobilier bisericesc, execuție și restaurare vitralii, restaurare componente artistice din piatră; au fost angajate prin licitație un număr de 23 de lucrări de pictură, restaurare pictură, execuție și restaurare catapeteasmă și mobilier bisericesc.

Au fost recepționate definitiv 34 de lucrări, iar 9 au fost recepții parțiale.

Șantiere de construcție, consolidare și restaurare

S‑au desfășurat numeroase lucrări de construcție, consolidare, restaurare, renovare și întreținere la nivelul parohiilor, mănăstirilor și schiturilor din eparhie. În acest cadru, s‑au desfășurat lucrări de construire a unor noi locașuri de cult, în total 72 de șantiere active, distribuite astfel:

Biserici în coordonarea Centrului Eparhial: 4;

Biserici parohiale: 22 în mediul urban și 20 în mediul rural;

Capele parohiale: 7 în mediul urban și 13 în mediul rural;

Paraclise: 2 în mediul urban și 4 în mediul rural.

Privitor la lucrările de consolidare/reparare/restaurare a lăcașurilor de cult (Centrul eparhial, parohie, mănăstire) s‑au realizat lucrări la un număr total de 95 de șantiere.

În paralel cu lucrările de construire a noilor locașuri de cult, în anul 2025, în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, au fost active 45 de șantiere dedicate consolidării, reparării și restaurării edificiilor bisericești și a altor imobile conexe, dintre care menționăm sedii administrative ale protoieriilor, case parohiale, centre educaționale de parohii, centre sociale etc.

Pe lângă lucrările de întreținere și reparațiile curente ale imobilelor aflate în administrare, unitățile monahale ale Arhiepiscopiei au realizat numeroase alte lucrări, dintre care amintim:

Catedrala Patriarhală (anexe) – Au început lucrările de renovare și recompartimentare a mansardei Căminului monahal; Baldachinul sfinților a fost recondiționat;

– Au început lucrările de renovare și recompartimentare a mansardei Căminului monahal; Baldachinul sfinților a fost recondiționat; Mănăstirea Caraiman – Au fost continuate lucrările de construcție pentru extinderea Centrului Social‑Pastoral „Sfânta Cruce”;

Mănăstirea Căldărușani – Au fost recepționate lucrările de restaurare a picturii interioare și exterioare la cele două biserici;

– Au fost recepționate lucrările de restaurare a picturii interioare și exterioare la cele două biserici; Mănăstirea Sinaia – La biserica mare cu hramul Sfânta Treime este realizat proiectul de curățare a picturii;

– La biserica mare cu hramul Sfânta Treime este realizat proiectul de curățare a picturii; Mănăstirea Turnu – S‑a continuat restaurarea stăreției și a corpului de chilii distrus în urma incendiului din anul 2023:

Activități de asistență juridică

Sectorul Juridic și Bunuri Bisericești a acordat asistență juridică unor unități locale de cult, inclusiv prin reprezentarea la instanța de judecată a părții bisericești în 38 de dosare aflate în diferite faze procesuale.

Angajații Sectorului s‑au prezentat în anul 2025 la 80 de termene de judecată, subliniind astfel o activitate specifică unei case medii de avocatură.

De asemenea, inginerii topografi ai Sectorul Juridic și Bunuri Bisericești au înaintat spre avizarea/recepționarea O.C.P.I. 62 de dosare pentru imobilele aflate în proprietatea unităților de cult din subordine. Au fost efectuate 208 lucrări de cadastru și cartografie.

Activități economico‑financiare

În plan economico‑financiar, la 31.12.2025, s‑au înregistrat venituri totale în sumă de 169.934.647,94 lei și cheltuieli în sumă de 157.523.856,67 lei, rezultând un excedent de 12.410.791,27 lei, care va fi folosit pentru susținerea proiectelor aflate în derulare.

Din contribuțiile unităților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor și ale Centrului eparhial a fost susţinută activitatea Radio Trinitas cu suma de peste 800.000 lei și activitatea TV Trinitas cu suma de aproximativ 2.000.000 lei, iar Catedrala Naţională cu suma de aproape 7.000.000 lei.

Dintre activitățile Serviciului de Colportaj Bisericesc desfășurate în anul 2025 amintim:

Amenajarea și funcționarea a șase puncte de colportaj în zona Catedralei Naționale și a două puncte de vânzare pentru hramul Catedralei Patriarhale istorice, completate de activitatea Librăriei Ortodoxe de la baza Dealului Patriarhiei;

Acordarea de discount‑uri financiare unităților de cult, în conformitate cu hotărârile Permanenței Consiliului eparhial, pentru susținerea activității misionare și economice.

La Fabrica de lumânări Făclia Sfinților Români s‑a pus în funcțiune utilajul de producere a candelelor de cult tip 0, 1 și 2, iar capacitatea de producție a fost mărită prin achiziționarea unui nou utilaj destinat realizării candelelor tip 3 și 4; totodată, sistemul fotovoltaic a fost extins prin montarea pe clădirea veche a fabricii de lumânări a 220 de panouri, cu o putere instalată de 101 kW.

La Centrul Cultural‑Social Iustin Patriarhul au fost finalizate lucrările de aplicare a sistemului de termoizolație la clădirea Centrului, precum și executarea elementelor decorative exterioare și realizarea reparațiilor necesare la fațadele interioare și la sageac.

Anul 2025 a reprezentat al șaptelea an de dezvoltare susținută a activității S.C. Chivotul Mare S.R.L., sprijinind frecvent activitățile sociale și umanitare ale mai multor sectoare din cadrul Administrației Patriarhale și Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cifra de afaceri aferentă anului 2025 a fost de peste 4.000.000 lei, generând un profit de aproximativ 650.000 lei, care se va folosi pentru susținerea proiectelor aflate în derulare în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, care are calitatea de unic asociat.

La Secția de vinificație Urlați, cea mai însemnată lucrare realizată în anul 2025 a fost finalizarea proiectului intitulat „Modernizare și extindere unitate de producție vinificație – lucrări de construcții, instalații și dotări, realizare ziduri de sprijin și organizare de șantier – municipiul Urlați, județul Prahova”.

Obiectivul principal al acestei investiții l‑a constituit creșterea capacităților de producție și depozitare, modernizarea activității prin dotarea cu echipamente și utilaje tehnologice performante, precum și dezvoltarea și diversificarea activității Cooperativei Agricole „Via Domnului”, prin amenajarea unor spații dedicate prezentării și degustării vinurilor.

În cadrul investiției au mai fost achiziționate o instalație semiautomată pentru îmbutelierea produselor de tip bag‑in‑box, precum și echipamentele necesare funcționării unui laborator tehnologic pentru efectuarea analizelor fizico‑chimice. Au fost, de asemenea, amenajate birouri, terasă, oficiu și alte spații tehnice, fiind asigurate condiții adecvate de lucru pentru personalul tehnic și pentru dezvoltarea activităților comerciale, inclusiv în sectorul online.

Nu în ultimul rând, proiectul a urmărit utilizarea surselor de energie regenerabilă, prin instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice și panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere, contribuind astfel la eficientizarea energetică a unității.

Un aspect important al activității desfășurate în anul 2025 l‑a constituit producerea, în premieră, a două sortimente de vin: Fetească neagră, vinificată în rozé, și Fetească neagră, vinificată în alb – Alb de Jercălăi „Blanc de noir”, sortiment dedicat Anului Centenar al Patriarhiei Române.

Totodată, Cooperativa Agricolă „Via Domnului” a obținut medalia de aur la concursul International Wine Contest Bucharest (IWCB) – ediția 2025, cu vinul Sauvignon blanc (an de producție 2023). La această competiție au participat producători de vinuri din 22 de țări.

Activitatea cultural‑misionară și educațională.

Conferințe pastoral‑misionare și activități editoriale

În anul 2025, au fost organizate conferințele pastoral‑misionare semestriale, fiind abordată tematica stabilită la nivelul Patriarhiei Române. Conferințele au fost organizate cu participarea tuturor clericilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Aula Magna Teoctist Patriarhul din cadrul Palatului Patriarhiei.

Prin intermediul Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române, au fost mediatizate evenimentele culturale desfășurate în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. La solicitarea diferitelor posturi media laice din București, au fost întocmite și comunicatele de presă ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Unele dintre volumele apărute la Editura Cuvântul Vieții au avut ca subiect de tratare titluri înscrise în tematica anului 2025 – Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea. Dintre acestea, amintim:

Pelerin în România. Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului, Noua Romă, și Patriarh Ecumenic, și cele două variante în limbile engleză și greacă;

Catedrala Națională, un ideal împlinit. Repere istorice și arhitecturale și cele trei variante în limbile engleză, franceză și greacă;

și cele trei variante în limbile engleză, franceză și greacă; Pliantele de prezentare a principalelor elemente arhitecturale ale Catedralei Naționale în limbile română, engleză, franceză, italiană și greacă;

1925‑2025. Centenarul Patriarhiei Române;

Corespondenţă, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ediție îngrijită, traducere din limbile engleză, franceză, germană și neogreacă și note de Pr. dr. Dorin‑Demostene Iancu

Revista mitropolitană Glasul Bisericii a continuat implementarea sistemului de recenzare externă (peer‑review), activitate esențială în asigurarea calității textelor publicate și condiție obligatorie pentru includerea în bazele de date internaționale.

Revista Glasul Bisericii este indexată în BDI (baze de date internaționale): ERIH PLUS și CEEOL și încadrată în categoria B de către CNCS.

Învățământul teologic superior

La încheierea anului universitar 2024‑2025, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" a Universității din București a înregistrat un efectiv solid de 771 de studenți la programele de licență, repartizați astfel: Teologie Pastorală (612), Teologie Didactică (10), Teologie Asistență Socială (74) și Artă Sacră (75). Interesul pentru studiile teologice avansate rămâne constant, evidențiat prin prezența a 463 de masteranzi și doctoranzi (329 masteranzi și 134 doctoranzi), înscriși la cele 10 programe de masterat ale Facultății. Corpul didactic este format din 51 de cadre didactice titulare, la care se adaugă personalul angajat pe perioadă determinată.

Extensiile Facultății din diaspora și‑au consolidat activitatea:

Extensia de la Roma (specializarea Teologie Pastorală, înființată în 2017): 100 de studenți la licență și 48 de masteranzi la programul Pastorație și viață liturgică (înființat în 2023);

la licență și la programul Pastorație și viață liturgică (înființat în 2023); Extensia de la Chișinău (Masterul Pastorație și viață liturgică, înființat în 2023): 114 masteranzi.

Activitățile educaționale principale au inclus:

Conferințe internaționale și naționale, dintre care menționăm: „Rolul dialogului interreligios și intercultural în promovarea speranței și solidarității în fața bolii și suferinței" (în colaborare cu Universitatea Al‑Mustafa din Qom, Iran); Simpozionul Internațional de Teologie „Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325): credința ortodoxă – baza unității Bisericii"(organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Facultatea);

Manifestări culturale: lansarea volumului „Forme de organizare și funcționare a monahismului ortodox: tradiție bimilenară și provocări contemporane" (coord. pr. prof. dr. George Grigoriță); expoziția de icoane a studenților și masteranzilor de la programele Artă Sacră etc.;

Seri duhovnicești organizate de pr. conf. dr. Gheorghe Holbea în cadrul Cenaclului „Sfântul Simeon Noul Teolog” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Menționăm că la Biblioteca Ecclesia a Facultății s‑au desfășurat ample lucrări de renovare și dotare a depozitelor de carte și sălilor de lectură.

Învățământul teologic preuniversitar

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București a funcționat cu 145 de elevi (8 clase) și 25 de profesori (12 titulari, un suplinitor, 11 asociați și un pensionar; 24 cu diferite Grade didactice și 7 doctori în Teologie). În cadrul Seminarului, Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina” a avut un efectiv de 263 de elevi și 23 de profesori.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filofteia” din Brănești a înregistrat 72 de eleve (4 clase, IX‑XII) și 15 profesori (3 titulari, un suplinitor, 11 asociați; 9 cu diferite Grade didactice, dintre care un doctorand în Teologie).

Învățământul religios

Disciplina Religie a fost predată de 829 de profesori (591 titulari și 238 suplinitori, dintre care 84 clerici, 718 cu diferite Grade didactice și 46 doctori în Teologie), sub coordonarea a trei inspectori de specialitate.

Activitățile reprezentative au cuprins:

Conferințe: „Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae – O viață închinată teologiei ortodoxe, Bisericii și Preasfintei Treimi" (pr. prof. dr. Ștefan Buchiu); „Asistentul medical, coloana vertebrală a sistemului de sănătate", ediția a VII‑a etc.;

Manifestări culturale: expoziția‑atelier „Aleg sănătatea și educația, îmi urmez visul și vocația!"; concerte de colinde etc.;

Participări la olimpiade și concursuri școlare, finalizate cu premii.

Activitățile asociațiilor de tineret

A.S.C.O.R. București a desfășurat o activitate diversificată, care a inclus conferințe în Postul Nașterii Domnului; seri culturale și catehetice; ateliere tematice; Tabere; Cursuri practice (dans, fotografie, gastronomie); activități filantropice: cros caritabil, vizite la Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie”, campanie de donare de sânge sau Concertul aniversar de colinde cu scop caritabil.

În același timp, ASTO a organizat diferite activități de formare a voluntarilor, Concertul caritabil „După datini colindăm!" (17 decembrie 2025) și a elaborat Ghidul studentului pentru anul 2025‑2026.

Totodată, Grupul de voluntari „Tineri în acțiune!” – în care activează peste 300 de persoane – s‑a implicat constant în proiecte cultural‑catehetice ale Centrului eparhial și ale parohiilor.

La nivelul Centrului eparhial au fost inițiate mai multe proiecte și activități catehetice și destinate tinerilor, dintre care amintim: „Pelerini prin Cetatea Bucureștilor" (iunie‑octombrie 2025); organizarea evenimentelor legate de hramul de toamnă al Catedralei istorice și de sfințirea picturii Catedralei Naționale (aprox. 650 de voluntari implicați); Gala voluntarilor „Tineri în acțiune!" (18 noiembrie 2025); Spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor" (5 decembrie 2025); Concerte de colinde la Penitenciarele Rahova și Jilava (decembrie 2025); cele 8 Programe ecleziale pentru tineri desfășurate la nivelul Arhiepiscopiei; Marșul pentru viață 2025 (27 martie 2025); sau intermedierea organizării de către Direcția Români de Pretutindeni a 9 serii de tabără pentru copii și tineri la Mănăstirea Caraiman.

În același timp, în parohiile Arhiepiscopiei Bucureștilor s‑au continuat activitățile specifice programului catehetic „Hristos împărtășit copiilor". A fost organizată etapa eparhială a Concursului Național Catehetic „Mărturisirea jertfelnică a dreptei credințe – moștenirea unui secol de patriarhat" și au avut loc întâlniri pentru adaptarea actului catehetic la resursele tehnice moderne.

Activitatea social‑filantropică.

În cursul anului 2025 activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor în domeniul social‑filantropic a avut următoarele obiective:

Continuarea tuturor proiectelor de așezăminte sociale inițiate în vederea acoperirii deficitului de infrastructură socială existent la nivelul comunităților.

Menținerea proiectelor și programelor existente în prezent în domeniul social la nivelul tuturor structurilor organizatorice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Asigurarea participării la procesul de formare continuă în domeniul serviciilor sociale a personalului clerical și neclerical implicat în proiectele de asistență socială ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, inclusiv la nivelul unităților de cult. Proiecte de infrastructură socială



La nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost inițiate numeroase proiecte, dintre care amintim:

Proiectul de infrastructură Centrul Social „Buna Vestire” Ploiești are două servicii sociale licențiate: cantina socială cu 105 de beneficiari și îngrijiri la domiciliu cu 25 de beneficiari;

Lucrările de construcție la Centrul de zi pentru copii cu deficiențe de auz din București au continuat, fiind executate lucrări și achiziționate materiale în valoare de 4.000.000, doar în anul 2025;

Policlinica socială stomatologică Zâmbet pentru toți, proiect implementat de Fundația Bucuria Ajutorului în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 - DGASPC Sector 2 București, a oferit servicii stomatologice pentru un număr de 780 pacienți aparținând grupurilor vulnerabile;

Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din București a asistat peste 150 beneficiari unici, însumând un număr de peste 350 vizite;

Au fost realizate demersurile preliminarii și a fost depusă la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene solicitarea de finanțare pentru înființarea Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Calinic de la Cernica al Fundației Bucuria Ajutorului la Parohia Sf. Gheorghe Nou – Boldescu, Protoieria Ploiești Nord;

Cantina socială a Parohiei Măneciu Pământeni, Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Mânăstire Pasărea și Centrul de zi pentru copii școlari Sfânta Muceniță Sofia și‑au relicențiat serviciile pentru o perioadă de 5 ani.

Alte activități social‑filantropice

Au fost consolidate programele aflate in derulare: activitatea cantinelor sociale a fost susținută prin intermediul Asociației Diaconia cu alimente în valoare de peste 1.850.000 lei.

Tot pentru a spori calitatea serviciilor oferite beneficiarilor, la Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie al Fundației Bucuria Ajutorului a fost obținută o finanțare în valoare de peste 450.000 lei pentru efectuarea unor lucrări de reparații, întreținere și vopsitorii.

Pe parcursul anului 2025 Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat mai multe cursuri de formare pentru personalul angajat în domeniul asistenței sociale și pentru voluntarii implicați în activitatea caritabilă. Dintre acestea amintim cursul de Consilier în adicții, la care au participat preoți de caritate, și cursul de Îngrijitor la domiciliu pentru angajați recomandați de unități de cult din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Pe parcursul anului 2025 s‑au acordat ajutoare pentru unitățile bisericești și persoanele aflate în dificultate în cuantum de aproape 11.000.000 lei.

Pentru familiile afectate de explozia din cartierul Rahova din București s‑a organizat o colectă la nivelul parohiilor din București; a avut loc o primă acțiune prin care s‑au oferit obiecte de mobilier, electrocasnice si alte ajutoare materiale in valoare de 47.000 lei. O a doua acțiune urmează să fie organizată la începutul lunii februarie.

Valoarea ajutoarelor financiare cu caracter social acordate la nivelul unităților de cult este de aproximativ 5.000.000 lei.

Valoarea totală a produselor distribuite prin Programul „Masa Bucuriei” este de peste 1.000.000 lei.

În ceea ce privește asistarea pelerinilor veniți cu ocazia sfințirii picturii Catedralei Naționale, în perioada 26 octombrie – 5 noiembrie au fost oferite 65.000 sticle apă, 63.800 sandwich‑uri și ceai, în valoare totală de peste 800.000 lei.

În încheiere, mulțumim tuturor persoanelor particulare, comunităților și instituțiilor locale și centrale care au ajutat Arhiepiscopia Bucureștilor în multiplele sale activități pastorale, edilitare și social‑filantropice în anul 2025.

Totodată, ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta cea bună.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române