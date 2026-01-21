Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Dumnezeu este Atotputernic

Dumnezeu este Atotputernic

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 22 Ianuarie 2026

Sfântul Ioan Casian, Aşezămintele mânăstireşti, Cartea a VIII-a, Cap. 2-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 212-213

„(...) Susțin (unii) că nu este greșit a ne mânia pe frații care cad în vreo greșeală, de vreme ce se spune că chiar Dumnezeu se înfurie și se mânie, fie împotriva celor ce nu vor să-L știe, fie contra celor care, cunoscându-L, Îl disprețuiesc, cum este acel pasaj: Și S-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său (Psalmul 105, 40), sau când se roagă profetul, zicând: Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți» (Psalmul 6, 1). Ei nu înțeleg că, vrând să li se îngăduie oamenilor o așa boală ucigătoare, aduc nemărginirii divine și fântânii întregii curății jignirea unei patimi trupești. Dacă, într-adevăr, cele ce se spun despre Dumnezeu trebuie luate în însemnarea lor trupească și strâmtă, adică după literă, deci și doarme, când se spune: Deș­teaptă-Te, pentru ce dormi, Doamne? (Psalmul 43, 25). Tot asemenea se zice despre El: Iată, nu va dormita și nici nu va adormi Cel ce păzește pe Israel (Psalmul 120, 4), și stă în picioare și se așază, când zice: Cerul este scaunul Meu și pământul așternutul picioarelor Mele (Isaia 66, 1), care măsoară cerul cu palma și pământul îl cuprinde în pumnul Lui (Isaia 40, 12), și se îmbată cu vin, când se zice: Și S-a deșteptat Domnul, ca cel ce doarme, ca un viteaz amețit de vin» (Psalmul 77, 71). (...) Dacă am vrea să le admitem pe acestea luate în sensul mărginit al literei, va trebui să se considere că Dumnezeu este alcătuit din membre cu înfățișare trupească, afirmație nelegiuită, de care trebuie să ne ținem departe. Prin urmare, așa cum nu pot fi interpretate asemenea expresii după literă, fără a săvârși un grozav sacrilegiu față de Cel pe care autoritatea Sfintelor Scripturi ni-L înfățișează ca nevăzut, de negrăit, necuprins, mai presus de minte, nepătruns, simplu și fără alcătuire, tot așa și tulburarea furiei sau a mâniei nu i se poate alătura acelei naturi veșnice, fără a comite o mare blasfemie. Printr-o imagine de acest fel, a membrelor, trebuie să înțelegem însușirile mai presus de fire ale lui Dumnezeu și nemărginitele Lui lucrări, care nu se pot face înțelese decât prin aceste numiri obișnuite ale membrelor.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Calitatea rugăciunii Patristica
    Calitatea rugăciunii

    Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhov­nicești, Partea I, Întâia convorbire cu părintele Isaac, Cap. XII-XV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 461-462 „Ne rugăm când renunțând

    21 Ian, 2026
  • Cum să ne apropiem de Dumnezeu? Patristica
    Cum să ne apropiem de Dumnezeu?

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LI, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 596 „Nu îndrăznești să te rogi lui Dumnezeu după ce ai avut legături cu soția ta, deși

    20 Ian, 2026
  • Chemarea lui Dumnezeu Patristica
    Chemarea lui Dumnezeu

    Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, A doua convorbire cu părintele Isaac, Cap. X, 2-5, în Părinți și Scriitori Biseri­cești (1990), vol. 57, p. 483 „Fiecare (...) amintindu-și

    19 Ian, 2026
  • Despre vindecările Mântuitorului Patristica
    Despre vindecările Mântuitorului

    Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, XIII, A treia convorbire cu părintele Cheremon, Cap. XV, 2-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, p. 547 „(...) În multe feluri, cu mare și ne

    18 Ian, 2026
TOP 6 Patristica