Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

Sfântul Apostol Timotei a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel, fiind de loc din Listra, ce se afla în provincia Licaonia din Asia Mică. Tatăl său era un grec păgân, iar mama sa era evreică. El a fost crescut de mama sa Eunichi şi bunica sa Loida. Ele au devenit creştine în urma predicii Sfântului Apostol Pavel la prima sa şedere în Listra. Când Apostolul neamurilor se întoarce în această localitate câţiva ani mai târziu, îl găseşte pe tânărul Timotei plin de râvnă şi cu un nume bun între creştini. Sfântul Apostol Pavel l-a luat cu el pe Timotei pentru a-l ajuta în activitatea sa misionară de a vesti Evanghelia lui Hristos. Tânărul Timotei l-a însoţit pe Sfântul Apostol Pavel în Efes, Corint, Macedonia, Atena, Roma, Ierusalim, Spania şi în alte locuri. Sfântul Timotei a fost închis pentru credinţa în Hristos, mărturisind Evanghelia în faţa unui număr mare de oameni. Este hirotonit episcop în Efes de către Sfântul Apostol Pavel. I s-a încredinţat grija Bisericilor din Asia. În această calitate primeşte două epistole de la Sfântul Apostol Pavel, care sunt cuprinse în Sfânta Scriptură a Noului Testament. În timpul păstoririi lui ca episcop în Efes l-a întâlnit şi pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan înainte de a fi exilat în insula Patmos. În timpul împăratului Nerva (96-98), când păgânii din Efes se pregăteau să-l cinstească prin serbări nelegiute pe zeul lor Dionisos, care se terminau cu orgii şi ucideri, Sfântul Apostol Timotei le-a ieşit înainte rugându-i să se întoarcă la casele lor. Aceştia, în loc să urmeze sfatul bătrânului episcop, l-au bătut şi au aruncat cu pietre asupra lui, ceea ce i-a provocat moartea. Acesta a fost sfârşitul mucenicesc al Sfântului Apostol Timotei în anul 97, la 22 ianuarie. Sfintele sale moaşte au fost duse la Constantinopol şi aşezate în Biserica Sfinţilor Apostoli în anul 356.

Tot în această zi facem pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul, care a fost martirizat în veacul al 7-lea. Era din Persia şi a primit botezul creştin la Ierusalim. A devenit monah la Mănăstirea Sfântului Sava din Ţara Sfântă. După 7 ani de viaţă ascetică a mers în Cezareea Palestinei, aflată sub stăpânire păgână persană. Aici L-a mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos, primind moarte mucenicească prin tăierea capului la 22 ianuarie 628.