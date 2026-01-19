Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mesaj de compasiune după accidentul feroviar din Spania

Mesaje și cuvântări
Data: 19 Ianuarie 2026

luni, 19 ianuarie 2026

Am aflat cu multă întristare de tragicul accident feroviar petrecut în apropiere de localitatea Adamuz, provincia Cordoba, în sudul Spaniei, tragedie soldată cu cel puțin 39 de persoane decedate și peste 100 de persoane rănite.

În aceste momente de grea suferință pentru familiile celor decedați, le adresăm sincere condoleanțe și îi încredințăm de întreaga noastră compasiune și solidaritate.

De asemenea, suntem alături de cei răniți, aflați acum sub îngrijire medicală, și ne rugăm pentru însănătoșirea lor grabnică.

Totodată, adresăm un îndemn credincioșilor români rezidenți în Spania să ofere sprijin material și sufletesc celor afectați, prin fapte milostive, rugăciune și cuvinte de consolare și încurajare.

Ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedați şi pentru vindecarea celor internați în spitale. Suntem alături de poporul spaniol, care trece acum prin momente de profundă suferință și durere.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

