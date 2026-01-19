Mesaj de compasiune după accidentul feroviar din Spania

Data: 19 Ianuarie 2026

luni, 19 ianuarie 2026

Am aflat cu multă întristare de tragicul accident feroviar petrecut în apropiere de localitatea Adamuz, provincia Cordoba, în sudul Spaniei, tragedie soldată cu cel puțin 39 de persoane decedate și peste 100 de persoane rănite.

În aceste momente de grea suferință pentru familiile celor decedați, le adresăm sincere condoleanțe și îi încredințăm de întreaga noastră compasiune și solidaritate.

De asemenea, suntem alături de cei răniți, aflați acum sub îngrijire medicală, și ne rugăm pentru însănătoșirea lor grabnică.

Totodată, adresăm un îndemn credincioșilor români rezidenți în Spania să ofere sprijin material și sufletesc celor afectați, prin fapte milostive, rugăciune și cuvinte de consolare și încurajare.

Ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedați şi pentru vindecarea celor internați în spitale. Suntem alături de poporul spaniol, care trece acum prin momente de profundă suferință și durere.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române