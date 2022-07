„Slujirea diasporei presupune vocația dăruirii de sine”

Împreună cu părinții slujitori, dar şi cu toți credincioșii şi închinătorii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, dorim să exprimăm bucuria şi recunoştinţa noastră pentru binecuvântarea şi prezenţa Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul ales al Episcopiei Daciei Felix, în mijlocul nostru, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la sărbătoarea hramului de vară al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului - Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa”.

Pe Preasfinţitul Părinte Episcop Ieronim majoritatea îl cunoaștem din bogata sa activitate ca Episcop‑vicar patriarhal, aici, la Bucureşti. Aflat de mai bine de 8 ani în această slujire, a fost de mai multe ori delegat şi la hramurile Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.

Preasfinţitul Părinte Ieronim a fost ales Episcop‑vicar patriarhal în octombrie 2009 şi hirotonit arhiereu la sărbătoarea Înălţării Domnului, în anul 2014.

Mai înainte de aceasta, Preasfinţitul Părinte Ieronim a fost, pentru o lungă perioadă de timp, mai exact 20 de ani, între 1994 şi 2014, Reprezentantul Patriarhiei Române la Sfintele Locuri şi Superior al Sfintelor Așezăminte Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan.

Aşadar, timp de 20 de ani, odată cu asigurarea protocolului pentru delegațiile de stat sau bisericești, cu reprezentarea Bisericii la diferite ceremonii, întruniri sau conferinţe, pe lângă sprijinul pe care l‑a oferit pelerinilor români care au vizitat Locurile Sfinte, Preasfinția Sa s‑a remarcat prin ctitorirea sau construirea Așezământului Românesc pentru pelerini din Ierihon.

Iar noi toţi, cei care am vizitat Locurile Sfinte şi am ajuns şi la Ierihon, am putut vedea acolo construcțiile deosebite ale Așezământului Românesc: biserica mare, impunătoare, căminul pentru pelerini, săli de conferinţe, două paraclise, spații administrative, toate lucrate cu multă migală şi măiestrie, care ne fac să ne simţim mândri de faptul că românii au o astfel de casă în locurile pe unde au trecut pașii Mântuitorului Hristos.

De asemenea, tot în acei ani, Preasfinția Sa a inițiat şi a desfăşurat lucrări importante şi la Aşezământul din Ierusalim şi a achiziționat pentru Reprezentanța Patriarhiei Române mai multe terenuri (14.000 mp).

Apoi, în anul 2014, la sărbătoarea Înălţării Domnului, arhimandritul Ieronim Crețu a fost hirotonit arhiereu şi numit în funcția de Episcop‑vicar patriarhal. În această calitate, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentat Patriarhia Română la diferite întruniri sau evenimente şi a coordonat activitatea unor sectoare ale Administrației Patriarhale: Sectorul social‑filantropic şi Sectorul cultură şi patrimoniu religios.

În data de 5 iunie 2022, Sfântul Sinod l‑a ales prin vot pe Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, vicar patriarhal, în demnitatea de Episcop al Daciei Felix, iar Preasfinția Sa a răspuns acestei chemări a Duhului Sfânt pentru o nouă slujire, spunând: Doamne, facă‑se voia Ta!

Episcopia Daciei Felix este o eparhie a Bisericii Ortodoxe Române, cu sediul la Vârșeț, care are jurisdicție asupra comunităților ortodoxe româneşti din Serbia şi este direct subordonată Patriarhiei Române.

Deci, Preasfinția Sa, care are vocație de ctitor de instituţii în afara graniţelor României, este, ca orice bun păstor, asemenea Păstorului Cel bun din Evanghelie (Ioan 10, 9‑16), adică are o calitate principală, şi anume aceea de dăruire de sine, de jertfelnicie.

Preasfinția Sa are multă experiență pastorală şi misionară desfășurată într‑un context diferit de cel din ţară, unde, în general, totul poate fi mai facil. Însă slujirea unei comunități în diasporă este o provocare în ceea ce priveşte dificultatea organizării administrative, a mentalităților, a tradițiilor şi obiceiurilor diferite. Caracteristica principală a diasporei, pe lângă faptul că trăiesc în alte ţări decât în ţara în care se află Biserica‑mamă, este faptul că membrii comunităților se găsesc în minoritate faţă de celelalte confesiuni creştine. De aceea, slujirea diasporei presupune o vocație şi o responsabilitate aparte.

Aşadar, noi, astăzi, mulţumim cu recunoştinţă Preasfinţitului Părinte Episcop Ieronim pentru împreună‑rugăciune, pentru binecuvântare şi comuniune duhovnicească şi îi adresăm din partea clericilor şi credincioşilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului alese urări de sănătate şi fericire, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în noua activitate pastorală, misionară şi culturală la care a fost chemat, spre slava lui Dumnezeu şi spre binele Bisericii. Întru mulţi ani, Preasfinția Voastră!