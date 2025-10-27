Data: 27 Octombrie 2025

Domnule Președinte Nicușor Dan,

Sanctitatea Voastră,

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Onorată asistență,

Cu smerenie şi bucurie, am primit astăzi Ordinul Meritul Cultural în Grad de Mare Ofițer conferit Bisericii Ortodoxe Române de către Președintele României.

Ordinul Meritul Cultural în Grad de Mare Ofițer, cel mai înalt grad care poate fi conferit unei instituții din Statul Român, reprezintă un important semn de prețuire pentru întreaga activitate desfășurată de Biserica Ortodoxă Română, în promovarea valorilor spirituale, culturale și morale creștin ortodoxe.

În contextul unei lumi afectate de numeroase crize de ordin social, politic și economic, cooperarea dintre Biserică și instituțiile Statului, în spiritul respectului reciproc și al dialogului eficient, este esențială pentru consolidarea păcii sociale și a solidarității între oameni.

Prin urmare, doresc să exprim mulțumirea noastră, Domnule Președinte, pentru acest Ordin oferit ca semn de apreciere față de activitatea Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, ne rugăm lui Dumnezeu să reverse binecuvântarea Sa asupra României, asupra conducătorilor ei și a întregului popor român!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române