Voluntariatul „Tinerilor în acţiune” - slujire, comuniune şi mărturie frumoasă în Anul Centenar al Patriarhiei Române

Data: 18 Noiembrie 2025

Preacuvioși și preacucernici părinți,

Distinși invitați,

Dragi tineri voluntari,

Anul acesta, în care am aniversat un secol de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, a fost pentru Biserica noastră un timp de aducere aminte, recunoștință și mărturisire, dar și o chemare la responsabilitate misionară în societate. În această lumină a Centenarului Patriarhiei Române, ne adunăm astăzi pentru a mulțumi lui Dumnezeu și pentru a vă aprecia pe voi, voluntarii „Tineri în acțiune!”, pentru dăruirea, credința și statornicia cu care ați slujit și slujiți Biserica lui Hristos, în proiecte devenite repere ale comuniunii și frumuseții, din Capitală și din eparhie. Prin credința și activitatea voastră, ați arătat tuturor că Biserica este casa voastră, loc de creștere în iubire darnică și spațiul în care lumina credinței se transformă în fapte bune, spre mângâierea și întărirea oamenilor. De aceea, această Gală este un moment de recunoștință și de prețuire a dăruirii voastre și, totodată, un prilej de a reflecta asupra sensului profund al voluntariatului creștin în lumea contemporană.

În această lumină, contribuția voastră la activitățile prilejuite de sfințirea picturii Catedralei Naționale a fost o mărturie discretă și puternică, un răspuns statornic și atent prin care ați așezat talanții voștri în slujba frumuseții liturgice, a rânduielii și a binelui. Zi de zi, în mai multe ture, începând cu dimineața zilei de duminică, 19 octombrie 2025, și până joi, 06 noiembrie 2025, ați sprijinit primirea pelerinilor, bună-cuviința momentelor solemne, comunicarea și gestionarea evenimentelor, transfigurând efortul în prilej de rugăciune și unitate. În aceeași măsură, slujirea voastră la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, a întărit „familia eclesială” a Capitalei, în mod concret și cu discernământ, consolidând comuniunea și aducând bucurie în inimile celor care au venit să se închine la sfintele moaște.

Voluntariatul creștin nu este doar despre „a face”, ci este teologie trăită și iubire jertfelnică așezată în slujirea aproapelui, după cuvântul: Iar voi, fraților, nu pregetați să faceți ce e bine (2 Tesaloniceni 3, 13). În Biserică, voluntariatul este „jertfă bine plăcută lui Dumnezeu” (Evrei 13, 16), transpunând în fapte iubirea milostivă a lui Hristos. Astfel, voluntarul devine mărturisitor și înfăptuitor al iubirii darnice a lui Hristos pentru oameni, eliberându-se de egoism și transfigurând efortul fizic în comuniune spirituală.

Prin proiectele educative, filantropice, culturale și catehetice în care activaţi, arătaţi că Biserica propune modele de viață, prietenie, responsabilitate și frumusețe duhovnicească, așa cum în mod sugestiv o arată și filmul documentar pe care urmează să-l vizionăm.

În lucrarea voastră, s-a oglindit şi dimensiune integratoare a Bisericii – „comunitate a tuturor vârstelor”, adică ați învățat de la cei vârstnici răbdarea și discernământul, iar ei au primit de la voi bucuria, dinamismul și căutarea fericirii, arătând că dialogul între generații este semn al dăinuirii credinței creştine în istorie.

În același timp, ați răspuns chemării Bisericii de a împleti credința cu educația, cultura, știința și responsabilitatea socială, arătând că luminarea minții și a inimii se susțin reciproc. Credința oferă lumină cunoașterii, cultura face vizibilă frumusețea sufletului, știința adevărată devine slujire responsabilă a vieții, iar grija socială traduce iubirea darnică în fapte concrete. Toate acestea pot susţine o misiune ancorată în iubirea milostivă a lui Hristos și în respectul constant față de chipul lui Dumnezeu din fiecare om.

Ne bucurăm când vedem că nu separaţi slujirea voastră de izvorul ei, şi anume Sfânta Liturghie și rugăciunea personală. Rugăciunea luminează mintea, încălzește inima și întărește voința pentru fapta bună; din Sfânta Liturghie, voluntariatul vostru primește lumină, bucurie şi putere spirituală. Astfel, rămâneţi în Biserică rugători și lucrători, uniți în aceeași iubire, pentru ca fiecare proiect să devină loc de întâlnire cu Dumnezeu, de creștere în comuniune fraternă şi prietenie.

Dragi tineri,

Vă mulțumim pentru hărnicia, smerenia și frumusețea slujirii voastre: în zile de sărbătoare și în zile obișnuite, în proiecte mari și în gesturi mici, în centrul Capitalei și în alte părţi, unde este nevoie de prezenţa, acţiunea și zâmbetul vostru. Ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului și tuturor sfinților să vă dăruiască sănătate, pace și bucurie și să vă sporească talanții în toată fapta cea bună, spre slava lui Dumnezeu, binele Bisericii și bucuria voastră şi a noastră, a tuturor!

Cu părintească prețuire și binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române