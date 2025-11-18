Peste 600 de voluntari premiați în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a avut loc în seara aceasta, 18 noiembrie 2025, cea de‑a patra ediție a Galei voluntarilor „Tineri în acțiune!”. În mijlocul celor peste 600 de tineri care au sprijinit organizarea hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, precum și evenimentele dedicate sfințirii picturii Catedralei Naționale, s‑a aflat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În deschiderea evenimentului, Întâistătătorul Bisericii noastre le‑a adresat celor prezenți cuvântul de binecuvântare intitulat „Voluntariatul «Tinerilor în acțiune» - slujire, comuniune și mărturie frumoasă în Anul Centenar al Patriarhiei Române”.

În continuare, arhid. lect. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat importanța dăruirii de sine pe care acești tineri o arată necontenit, mărturisind prin faptele lor iubirea lui Dumnezeu față de oameni.

„Format în anul 2021, la inițiativa unor tineri entuziaști, grupul de voluntari «Tineri în acțiune!», sub coordonarea Sectorului învățământ și activități cu tineretul, și‑a deschis larg porțile tuturor celor care au răspuns chemării de a‑și pune talanții în slujba celorlalți, numărul voluntarilor care au sprijinit activitățile noastre la evenimentele de anul acesta ajungând la aproape 650. Ei provin atât din asociațiile studențești de la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum ASCOR, ASTO, «Studenți pentru viață», dar și din departamentele de tineret din cadrul parohiilor, diversitatea mediilor din care ei fac parte reflectând bogăția de calități, competențe și aptitudini care s‑au împletit în acest efort conjugat al lor. Pentru a răspunde dorinței de implicare a tinerilor și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor, Sectorul învățământ și activități cu tineretul, a cărui echipă s‑a întărit de curând, primind un suflu tineresc, își dorește ca în perioada următoare să continue și să dezvolte unele proiecte existente, dar să deschidă totodată și noi perspective care să contribuie la intensificarea activităților de tineret”, a afirmat arhid. lect. dr. Eugen Maftei.

Părintele consilier eparhial a menționat, de asemenea, proiectele Sectorului învățământ și activități cu tineretul, de la tururi ghidate ale patrimoniului istoric și spiritual al Capitalei, tabere și ateliere de lectură în penitenciare, până la pregătirile pentru Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși de anul viitor, ce va avea loc la București.

„După cum știți, anul trecut a fost marcat de Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, eveniment ce a strâns la Ploiești, în luna iulie, pentru trei zile, 500 de tineri din Arhiepiscopia Bucureștilor, dar și din comunitățile istorice din jurul granițelor țării. Prezența Preafericirii Voastre la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Arhiepiscopia Bucureștilor a avut o importanță deosebită, fiind o expresie a dragostei părintești și a grijii față de tânăra generație. Pentru grupul de voluntari «Tineri în acțiune!», această manifestare a fost un bun prilej de pregătire în vederea organizării Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de anul viitor de la București, când va fi nevoie, din nou, de o mare mobilizare. Inițiativa extinderii grupului de voluntari sperăm să fie de bun augur, încât să ne putem bizui pe implicarea lor și în acest proiect dedicat special tinerilor”.

Evenimentul a continuat cu vizionarea unui film de prezentare a activității desfășurate în acest an de grupul de voluntari „Tineri în acțiune!”, material realizat de TRINITAS TV.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a înmânat celor opt părinți protoierei din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române, iar celor doi coordonatori ai grupului „Tineri în acțiune!” din cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Mihai Paraschiv și Gabriel Negescu, le‑a fost oferită Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

La final, tinerii voluntari au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel diploma dedicată sfințirii Catedralei Naționale, însoțită de medalie, volumul „Catedrala Națională, un ideal împlinit”, apărut la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, și cartea ,,Rugaţi‑vă neîncetat”, scrisă de preot Marc‑Antoine Costa de Beauregard.