A fost sfinţită biserica Schitului „Sfinții Români”-Borloveni din Banat

În judeţul Caraş‑Severin, în Valea Almăjului, la data de 7 iulie 2024, a fost pusă piatra de temelie a bisericii Schitului Borloveni, având ca hram „Duminica Sfinților Români” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. După doi ani, pe 14 iunie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a târnosit acest sfânt lăcaș.

Preasfinţia Sa a târnosit biserica din lemn a schitului, după care, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. La acest eveniment au participat autoritățile locale și foarte mulți credincioși din Valea Almăjului și din toată Episcopia Caransebeșului, dar și din alte județe. Ctitorul acestui așezământ monahal este părintele protosinghel Teofil Zamela, care a ctitorit tot în Valea Almăjului și Așezământul monahal social „Țara Almăjului”-Bozovici, unde sunt îngrijite aproximativ 200 de persoane vârstnice. Pentru toată activitatea duhovnicească, spirituală, socială, dar și culturală, Preasfințitul Părinte Lucian i‑a oferit o Diplomă de excelență și o cruce pectorală pentru clerici.

„O poartă s‑a deschis astăzi spre cer, pentru că orice biserică târnosită este o poartă către Împărăția cerurilor. Este o cetate de scăpare pentru toți cei care se roagă Sfintei Treimi și își doresc mântuirea, își doresc să ajungă sfinți și desăvârșiți, pentru că Însuși Mântuitorul ne îndeamnă pe noi toți și ne spune: «Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârșit este». Desăvârșirea și sfințenia nu sunt de neatins. Iată, în acest an, Biserica noastră a canonizat 16 femei sfinte, mucenițe, cuvioase, mărturisitoare, soții și mame, iar anul trecut a canonizat 16 mărturisitori, mucenici, cuvioși și dascăli de teologie”, a afirmat ierarhul.

Cu această ocazie, Preasfinţia Sa a instalat ca egumenă a acestui schit pe monahia Dimitria Iosif, fostă stareță și viețuitoare la Mănăstirea Nera. După Sfânta Liturghie, ierarhul a sfințit și clopotele așezământului monahal.

Așezământul de la Borloveni a fost ctitorit în anul 2024, pe terenul donat de Gavrilă și Silvia Imbrescu și de înv. Maria Bănuș, cât și pe câteva parcele cumpărate de la localnicii din sat. Biserica este construită din lemn, iar pereții interiori ai acesteia sunt împodobiți cu icoane vechi pe lemn, aflate în patrimoniul Episcopiei Caransebeșului. Ansamblul chiliilor este, de asemenea, construit din lemn, având un frumos cerdac cu stâlpi și arcade din lemn, sculptate cu motive tradiționale. Alături de ansamblul monahal, se conturează și un muzeu al satului, unde au fost relocate până în prezent mai multe case vechi din lemn, urmând a fi aduse și alte locuințe vechi, mori de apă, dependințe, gospodării, din diferite localități ale Văii Almăjului, formând astfel un ansamblu muzeistic complex.

Întregul ansamblu este așezat pe un deal, deasupra satului Borlovenii Vechi, de unde se deschide o panoramă deosebită asupra Văii Almăjului, a Munților Almăjului și a Munților Semenic.