Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca au depus jurământul de credință

Absolvenții specializărilor de licență și master din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca au depus jurământul de credință ortodoxă, în Capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, vineri, 1 iulie.

Alături de absolvenţi s‑au aflat Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, decanul facultății, arhim. prof. dr. Teofil Tia, cadrele didactice.

După săvârșirea unui Te Deum, studenții absolvenți au depus jurământul de credință şi de fidelitate faţă de Biserica Ortodoxă.

PS Benedict Bistrițeanul a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a rostit un cuvânt de învăţătură, în cadrul căruia a vorbit despre importanța misiunii absolvenţilor.

„Voi sunteți și pecetea apostoliei noastre, a dascălilor, care am încercat să vă indicăm direcția înspre Domnul. De aceea, momentul acesta are o solemnitatea aparte și m‑aș bucura să‑l rețineți sub această variantă: Hristos și‑a pus pecetea asupra noastră și nu este nimic mai important pe lumea aceasta decât ca Hristos să ne numească ai Săi”, a spus ierarhul.

În sesiunea iunie 2022 au susținut examenul de licență 52 de studenți şi examenul de disertație 27 de masteranzi.