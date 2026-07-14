În perioada 10-12 iulie 2026, Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime” din Philadelphia, statul american Pennsylvania, a găzduit cel de-al 86-lea Congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii, eveniment care a reunit clerici și delegați ai comunităților românești din întreaga Arhiepiscopie, precum și reprezentanți ai parohiilor românești din America Latină. Timp de trei zile, în duhul rugăciunii și al comuniunii frățești, participanții au reflectat asupra misiunii Bisericii în societatea contemporană și asupra responsabilității de a păstra vie credința ortodoxă și identitatea românească pe continentul american.

Conform tradiției, lucrările congresului au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii, urmată de slujba Parastasului pentru ierarhii, preoții și diaconii Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi mutați la Domnul și de slujba de Te Deum, prin care a fost cerută binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lucrărilor întrunirii.

În cuvântul de deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a adresat un mesaj de bun-venit tuturor participanților, subliniind importanța conlucrării dintre cler și credincioși pentru întărirea vieții bisericești și pentru continuarea misiunii Ortodoxiei românești pe continentul american. În continuare, ierarhul a prezentat amplul raport pastoral-misionar al ultimilor doi ani, evidențiind dezvoltarea comunităților, intensificarea activităților catehetice, educaționale și filantropice, precum și consolidarea lucrării misionare atât în Statele Unite, cât și în America Latină.

În timpul lucrărilor congresului, un loc aparte l-au ocupat conferințele dedicate provocărilor pastorale și culturale ale lumii contemporane. Invitatul principal al acestei ediții, părintele conf. dr. Oliviu-Petru Botoi, profesor asociat al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a susținut conferința intitulată „Teologia morală pastorală într-o societate secularizată - Îndrumarea parohiilor ortodoxe în fața provocărilor etice ale Americii contemporane”. Pornind de la experiența pastorală concretă a parohiilor ortodoxe din diaspora, părintele conferențiar a abordat numeroase provocări cu care slujitorii Bisericii se confruntă în activitatea lor de zi cu zi, evidențiind importanța discernământului pastoral, a responsabilității morale și a unei comunicări inspirate de Evanghelie.

În continuare, părintele conf. dr. Ionuț Vlădescu a susținut prelegerea dedicată impactului inteligenței artificiale asupra societății contemporane și provocărilor pe care această tehnologie le ridică în fața lumii de astăzi. Prelegerea a prezentat atât oportunitățile oferite de noile tehnologii în domeniul educației, cercetării și comunicării, cât și limitele acestora, subliniind necesitatea folosirii inteligenței artificiale cu discernământ și responsabilitate, astfel încât progresul tehnologic să rămână în slujba omului și să nu diminueze valoarea relației personale și a libertății umane.

După încheierea sesiunii academice, gazdele au oferit participanților un moment de destindere și comuniune prin organizarea unei vizite ghidate la principalele obiective istorice ale orașului Philadelphia, locul de naștere al independenței Statelor Unite ale Americii. Vizita a reprezentat nu doar o incursiune în istoria unuia dintre cele mai importante orașe ale Americii, ci și un frumos prilej de comuniune frățească între clericii și delegații veniți din toate colțurile continentului, întărind legăturile de prietenie și colaborare care stau la temelia vieții Arhiepiscopiei.

Lucrările congresului au fost completate în cadrul conferinței preoțești desfășurate în seara aceleiași zile, când părintele Oliviu-Petru Botoi a susținut meditația pastorală intitulată „Preotul - reper moral într-o lume divizată. Discernământ pastoral, comunicare și misiune în parohia ortodoxă”.

Un alt moment deosebit al congresului l-a constituit conferința susținută de părintele Peter Heers, intitulată „Mărturia Ortodoxă la 250 de ani de istorie americană și chemarea la sfințenie în viața familiei creștine”. În cadrul acesteia, au fost subliniate chemarea permanentă a fiecărui creștin la sfințenie și importanța familiei ca spațiu al transmiterii credinței și al cultivării valorilor evanghelice într-o societate tot mai secularizată.

Pe parcursul celor două zile de lucru, au fost prezentate rapoartele departamentelor și organizațiilor Arhiepiscopiei, reflectând bogata activitate desfășurată în ultimii doi ani în domeniile educației religioase, publicațiilor bisericești, pastorației tinerilor, activității Organizației Doamnelor Ortodoxe Române din America (AROLA), precum și în protopopiatele

Arhiepiscopiei. Toate aceste rapoarte au evidențiat dinamismul vieții bisericești și implicarea clerului și a credincioșilor în consolidarea misiunii Ortodoxiei românești pe continentul american. În semn de recunoștință pentru slujirea lor statornică și jertfelnică, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a oferit icoana omagială a congresului și diplome de apreciere unui număr de zece preoți ai Arhiepiscopiei, care au aniversat importante momente din slujirea preoțească.

O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării misiunii ortodoxe românești din America Latină, unde, în ultimii ani, au luat naștere și s-au consolidat noi comunități aflate sub omoforul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. În raportul dedicat acestei regiuni, fiecare dintre delegații parohiilor românești din Chile, Mexic, Columbia, Peru și Venezuela a prezentat pe scurt viața și activitatea comunității pe care o reprezintă, împărtășind atât bucuriile lucrării misionare, cât și provocările pastorale specifice fiecărei țări. Un moment deosebit de emoționant l-a constituit prezentarea Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Caracas, Venezuela, care a ilustrat implicarea neobosită a preotului și a credincioșilor în sprijinirea populației afectate de cele două cutremure devastatoare care au lovit recent țara. Imaginile și mărturiile prezentate au evidențiat puterea solidarității creștine și a slujirii aproapelui în mijlocul suferinței, impresionându-i profund pe cei prezenți și oferind o mărturie vie despre lucrarea Bisericii acolo unde nevoile oamenilor sunt cele mai mari. În încheierea raportului dedicat Americii Latine, Înaltpreasfinția Sa a adus un cuvânt de recunoștință părintelui vicar Daniel Ene, evidențiind râvna și jertfelnicia cu care a slujit misiunea Bisericii în această parte a continentului.

În urma raportului prezentat, congresul a aprobat înființarea Protopopiatului Americii Latine, noua structură administrativă fiind menită să sprijine și să coordoneze activitatea pastoral-misionară din această parte a continentului. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae l-a desemnat pe părintele Alex Aedo Vilugron, parohul Bisericii „Sfântul Siluan Athonitul” din Concepción, Chile, în slujirea de protoiereu al noului protopopiat.

În cuvântul de încheiere a lucrărilor, chiriarhul a mulțumit clerului, delegaților și tuturor celor implicați în organizarea congresului, subliniind că unitatea Bisericii se clădește prin rugăciune, responsabilitate și conlucrare.

Duminică, 12 iulie 2026, lucrările celui de-al 86-lea Congres al Arhiepiscopiei s-au încheiat într-o atmosferă de aleasă sărbătoare liturgică. După slujba Utreniei, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae împreună cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, care în acest an a aniversat douăzeci de ani de slujire arhierească, au săvârșit rânduiala de sfințire a picturii bisericii Parohiei „Sfânta Treime” din Philadelphia, încununând astfel un amplu efort de înfrumusețare a sfântului lăcaș și de întărire a vieții liturgice a comunității gazdă. A urmat Sfânta Liturghie arhierească, după care participanții s-au reunit la masa festivă oferită de parohia gazdă, ne-a transmis părintele Ștefan Drăgoi, secretar eparhial.