ASCOR Iaşi la 30 de ani de la înființare

Joi, 17 decembrie 2020, la Muzeul Mitropolitan din Iași a avut loc lansarea volumului „ASCOR Iași la 30 de ani (1990-2020)”, apărut la Editura „Doxologia” a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Cartea a fost lansată cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea ASCOR Iași.

Evenimentul cultural festiv i-a avut ca invitați pe arhim. Nicodim Petre, consilier la Sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, stareț al Mănăstirii Bucium și îndrumătorul filialei ASCOR Iași, pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, Gabriela Pipirig, fost coordonator al Departamentului Relații Externe din cadrul ASCOR Iași, și Emanuel Buta, fost președinte ASCOR Iași în perioada 2014-2020. Întreaga conferință a fost transmisă live pe rețelele de socializare ale ASCOR Iași și pe doxologia.ro.

„La 17 decembrie 2020 s-au împlinit 30 de ani de când ASCOR Iași a primit binecuvântarea, din partea Sfântului Sinod și a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Daniel, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, de a funcționa. ASCOR Iași a fost și este o binecuvântare pentru mii de studenți, reprezentând un spațiu în care aceștia s-au putut regăsi și în care L-au descoperit pe Dumnezeu, L-au interiorizat, L-au conștientizat, un spațiu în care au putut să-și exerseze puterea creativă, misionară. Ascorenii ieșeni au avut ocazia să lucreze în penitenciare, aziluri de bătrâni, cămine de copii, au vizitat țara, au organizat conferințe cu invitați din țară și străinătate etc. ASCOR Iași a fost și este o prietenie și o mare binecuvântare, de care au profitat sute și mii de studenți din toată zona Moldovei”, a subliniat arhim. Nicodim Petre, consilier al Sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor și îndrumătorul filialei ASCOR Iași.

„Mă bucur că am fost președintele acestei asociații, care are o tradiție de 30 de ani. ASCOR Iași are nu doar o tradiție, ci și o implicare în viața Bisericii și a societății. Ascorenii ieșeni au înțeles că nu trebuie neglijate facultatea și studiile, ci că acti­vi­tățile asociației noastre trebuie desfășurate în paralel cu acestea, ca să nu existe regrete în viitor, din punct de vedere profesional”, a declarat Emanuel Buta, președinte ASCOR Iași în perioada 2014-2020.

La finalul manifestării, membrii ASCOR Iași au cântat colinde.

Volumul „ASCOR Iași la 30 de ani (1990-2020)” poate fi achiziționat, începând de anul viitor, de la librăriile „Doxologia”.