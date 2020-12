Au sosit primii colindători la Reşedinţa Patriarhală

Două grupuri de tineri din cadrul filialei București a Asociației Studenților Creştini Ortodocși Români (ASCOR) l-au colindat duminică, 20 decembrie 2020, pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericirea Sa i-a întâmpinat pe tinerii ascoreni la Reședința Patriarhală, în Salonul Sfinţilor Români.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat importanța colindatului la români și i-a felicitat pe studenți pentru faptul că an de an vestesc prin cântec Nașterea Domnului Iisus Hristos. „Ne bucurăm că în pofida pandemiei se binevesteşte bucurie mare, şi anume, bucuria sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Este foarte necesară această vestire a Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos de către colindători, chiar dacă sunt în grupuri mai mici, de câte cinci, şase persoane, pentru că această vestire ne aduce aminte de vestea cea bună a Naşterii Domnului pe care îngerii din ceruri au exprimat-o prin cântare la Betleem, în noaptea în care S-a născut Mântuitorul. Păstorii care păzeau turmele de oi, auzind de la îngeri vestea cea bună, au vestit şi ei la rândul lor locuitorilor Betleemului. Mai întâi colindătorii vestesc Naşterea Domnului asemenea îngerilor şi apoi păstorii. La noi, păstorii sunt preoţii şi diaconii care în Ajunul Crăciunului sau sărbătorii Naşterii Domnului vestesc în casele credincioşilor această iubire nesfârşită a lui Dumnezeu, care din slava cerească a coborât şi a luat chip de om, pentru ca pe oameni să-i ridice în slava cerească. Este frumos că vestea cea bună este anunţată celor care sunt dornici să păstreze tradiţiile noastre creştine şi româneşti”, a subliniat Preafericirea Sa.

Patriarhul României i-a felicitat pe colindători pentru frumoasele cântări şi pentru portul popular românesc. „Vă dorim tuturor sănătate, pace, bucurie şi mult ajutor în activitatea culturală şi misionară pe care o desfăşuraţi ca ascoreni. Aceste două grupuri sunt cele care îi reprezintă pe toţi ascorenii”.

Pentru membrii ASCOR, filiala București, a reprezentat o mare binecuvântare faptul că au reuşit ca şi anul acesta să vestească Naşterea Domnului la Reşedinţa Patriarhală. „Pentru noi a fost o mare binecuvântare că am reuşit să ajungem şi anul acesta la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel să-l colindăm. Datina colindatului este un mod divin de a ne manifesta credinţa ortodoxă, într-o atmosferă foarte cuminte, care nu încalcă în nici un fel libertatea celuilalt. Chiar dacă anul acesta nu am reuşit să colindăm şi în spitale, aşa cum făceam de obicei, bucuria ne-a fost totuşi foarte mare pentru că am reuşit să-l colindăm pe Întâi­stătătorul Bisericii Ortodoxe Române”, ne-a declarat Cristian Chesaru, preşedinte ASCOR, filiala Bucureşti.