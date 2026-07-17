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Beneficiarii Centrului „Sfânta Treime” din Sibiu participă la ateliere de art-terapie

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Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 17 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, beneficiarii Centrului Catedral Social „Sfânta Treime” au participat joi, 16 iulie, la un prim atelier de art-terapie în cadrul expoziției „Transilvania | Extravaganza”, a pictorului Ștefan Câlția.

Seniorii au avut posibilitatea de a vizita expoziția printr-un tur ghidat care a avut ca scop explorarea sentimentelor interioare și revelația adusă de capodoperele expuse.   

„Seniorii Centrului Catedral Social «Sfânta Treime» sunt parte din proiectul manageriat de art-terapeuţii care lucrează cu maestrul Ştefan Câlţia, astfel încât Arhiepiscopia Sibiului este parte a acestui proiect prin acest centru pe care îl administrează foarte frumos şi bine. Beneficiarii sunt foarte emoţionaţi şi cred că atelierele de pictură pe care le-a organizat maestrul Ştefan Câlţia pentru vârstnicii Sibiului sunt de bun augur şi aşteptăm cu drag să participe la toate cele patru întâlniri care vor avea loc în luna iulie”, a spus Roxana Dinescu, coordonatorul Centrului „Sfânta Treime”.

Artă vizuală şi terapie

Programul educațional și experiențial intitulat „Între imagine și trăire. Explorarea lumilor interioare prin simbol”, găzduit în cadrul expoziției „Transilvania | Extravaganza” (Sibiu, FITS 2026), propune o abordare inovatoare de explorare artistică, adaptată nevoilor specifice ale comunității locale. Inițiativa transformă universul vizual al pictorului Ștefan Câlția într-un context de învățare și introspecție, structurat pe trei categorii de beneficiari: copii, adolescenți și vârstnici.

Pentru fiecare dintre aceste grupuri, programul a conceput parcursuri distincte, coordonate de facilitatori specializați, care ghidează participanții printr-o serie de patru ateliere tematice. În total, inițiativa însumează 12 astfel de ateliere experiențiale, menite să stimuleze dezvoltarea creativității, atenția și capacitatea de exprimare personală.

„Art-terapia vine şi propune un cadru clar terapeutic, adică folosim elementul vizual, sau cel muzical în muzicoterapie, ştiind exact ce anume producem la nivel emoţional profund. În cazul art-terapiei, dacă intervenim cu un material precum acuarela, tempera, avem un alt răspuns din partea sufletului, decât dacă venim cu un element grafic, care e mai degrabă orientat spre spaţiul cognitiv, mental. Atelierele pe care le-am gândit aici nu sunt per se art-terapie, ele conţin elemente de art-terapie, pentru că noi nu ne putem asuma ca într-un timp aşa de scurt să facem terapie cu oamenii care vin aici, dar în contextul educaţiei artei vizuale, am inserat elemente de art-terapie ca să facilităm o deschidere mai mare a sufletului, o deschidere pe care noi, ca terapeuţi, ştim să o conţinem”, a  spus Kristina Rațiu Demuth, art-terapeut & artist vizual multidisciplinar.

Expoziția menţionată este găzduită de fosta Școală Pedagogică a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu, unde Ambulanța pentru Monumente va interveni pentru restaurarea șarpantei clădirii. Coridoarele boltite și sălile cu istorie creează cadrul pentru un parcurs care funcționează atât ca experiență vizuală, cât și ca spațiu de reflecție. Expoziția este organizată de Fundația Ștefan Câlția, Galeria Posibilă și Asociația Galeria Artep, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și Festivalul Internațional de Teatru Sibiu.  Aceasta poate fi vizitată până pe 16 august.

 

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