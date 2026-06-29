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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare arhierească pentru credincioșii Parohiei Spătaru, județul Buzău

Binecuvântare arhierească pentru credincioșii Parohiei Spătaru, județul Buzău

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Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 29 Iunie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian i‑a binecuvântat duminică, 28 iunie 2026, pe credincioșii parohiei buzoiene Spătaru, săvârșind Sfânta Liturghie în biserica din localitate, aflată sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Din soborul slujitorilor au făcut parte șapte clerici: pr. Georgian Chioreanu, consilier eparhial; pr. Petru‑Gabriel Roșu, protopop al Protoieriei Buzău II; pr. paroh Marian Cristea; pr. Mădălin Mihalcea, paroh al Parohiei Movila Banului; pr. Ioan Nișcoveanu, paroh al Parohiei Scutelnici; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În omilia adresată credincioșilor, chiriarhul Buzăului și VranceiAnchor a explicat că pericopa evanghelică a Duminicii a 4‑a după Rusalii (Matei 8, 5‑13) pune în lumină valoarea credinței autentice, întemeiată pe descoperirea lui Dumnezeu și mărturisită în Biserică. Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat că sutașul din Capernaum, deși păgân, a devenit pildă de smerenie, bunătate și credință neclintită, având convingerea că un singur cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos era de ajuns pentru vindecarea slujitorului său. Totodată, ierarhul a arătat că lauda adresată de Domnul acestui sutaș prefigurează caracterul universal al Evangheliei și chemarea tuturor oamenilor la mântuire. În încheiere, i‑a îndemnat pe cei prezenți să‑și întărească credința prin rugăciune și să o mărturisească prin iubire și purtare de grijă față de semenii aflați în suferință.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

 

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